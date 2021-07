Chico fue inicialmente detenido y las autoridades anunciaron su arresto el martes. La oficina del forense identificó a los niños como Mia Camila Rodríguez, de 4 años de edad, y sus hermanos Mason Mateo Rodríguez, de 3 años, y Milan Mateas Rodríguez, que tenía 1 mes, informó The Associated Press.

Los niños fueron encontrados muertos en un dormitorio de su casa el lunes. Las autoridades han dicho que no había signos obvios de trauma y que las autoridades no habían sido llamadas a la casa por ningún indicio previo de problemas.

Otros familiares de los niños han dicho a medios locales que no abandonarán a Chico, quien según las versiones de los vecinos intentó suicidarse. El Departamento del Alguacil de Los Ángeles dijo en un comunicado que las primeras investigaciones señalaron que no hay “informes previos de abuso o abandono infantil en este lugar o las personas involucradas”.

Liliana Carrillo confesó en televisión



En una entrevista exclusiva con KGET-TV desde prisión, Liliana Carrillo, la madre sospechosa de asesinar a Joanna (3), Terry (2) y Sierra (6 meses), confesó que los ahogó “tan suavemente como pudo” porque quería “protegerlos de su padre”, quien ella cree que es un traficante de personas y quien podría haber “abusado de ellos”.

En la entrevista efectuada en la prisión preventiva de Lerdo, en el condado de Kern, la madre expresó: “Los ahogué. Lo hice tan suavemente, no sé cómo explicarlo. No quería que siguieran abusando de ellos. Cuando nacieron, les prometí que los protegería… Los abracé y los besé y me disculpé todo el tiempo. Amaba a mis hijos”. A su vez, añadió: “Ojalá mis hijos estuvieran vivos, sí. ¿Desearía no haber tenido que hacer eso? Sí. Pero prefiero que no sean torturados y abusados ​​de forma regular por el resto de sus vidas”.