La mamá de Gabby Petito contó cuando fue el momento exacto en que supo que su hija estaba muerta

“No quería admitirlo, pero lo sentí la noche que me enteré de que la camioneta estaba en Florida”, dijo la madre

La devastada madre también reveló que el prometido de Petito se jactaba de que podía vivir de la tierra La mamá de Gabby Petito reveló que su instinto de madre le dijo que su hija de 22 años estaba muerta cuando se enteró que su prometido Brian Laundrie había regresado el 1 de septiembre a Florida sin su hija, informó The Sun. Durante una entrevista ofrecida a Dr. Phil este martes, Nichole Schmidt también reveló que Laundrie, quien lleva cerca de tres semanas desaparecido, se jactaba de que podía vivir de la tierra. Madre de Gabby Petito rompe el silencio Aunque la madre de Gabby Petito no quiso comentar quien creía que había asesinado a su hija, contó cómo fue el momento en que les confirmaron que el cuerpo que habían hallado en Wyoming correspondía con el de su joven hija. Nichole indicó que su esposo y padrastro de Gabby, Jim Schmidt, estaba en Wyoming cuando el FBI encontró los restos humanos. Jim indicó que el cuerpo tenía una prenda de vestir que lo identificaba y que coincidía con uno que tenía Gabby así que se comunicó con su esposa mientras esperaban los resultados de la biopsia.

“No quería admitirlo” “Sabíamos que era Gabby aunque esperábamos que no lo fuera”, dijo la madre Nichole al tiempo que estalló en llano. “Fue lo más difícil que he tenido que escuchar. No me golpeó de inmediato, pero supe que ella se había ido”, agregó. “No quería admitirlo, pero lo sentí la noche que me enteré de que la camioneta estaba en Florida”, admitió, y agregó que cuando informó la desaparición de Gabby por primera vez el sábado 11 de septiembre, creía que Laundrie podría haberse ido, sin embargo, supo que la furgoneta estaba de regreso en la casa de la familia Laundrie en North Port cuando la policía llegó a la casa.

Madre de Gabby Petito reveló cosas de Laundrie Nichole reveló que Laundrie, el prometido de su hija, “se jactaba de que era bueno en esas cosas” cuando se le preguntó si Brian podía vivir de la tierra. Para ver el video de la entrevista de la madre de Gabby Petito haga click AQUÍ. “Necesitamos respuestas”, dijo el padrastro Jim. “Es casi como vivir en una telenovela … es insondable”, agregó. “Está en algún lugar fuera de lo común pensando que no lo atraparán o que se irá”. Jim envió unas palabras a Laundrie. “Lo único que haces es empeorar las cosas para ti, para nosotros y para tu familia. Danos un cierre, para volver a los recuerdos que teníamos con ella”, indicó.

Hermana de Brian Laundrie rompe el silencio y dice que “no sabe” si él mató a Gabby Petito Por otro lado, la hermana de Brian Laundrie, Cassie Laundrie, rompió el silencio durante una entrevista este lunes y aseguró que “no sabía” si su hermano, el prometido de Gabby Petito, había asesinado a su novia en Wyoming, informó The Daily Mail. Cassie aseguró que estaba “furiosa” con el abogado de sus padres, Steve Bertolino, luego de que dijera la semana pasada que Cassie había visto a Brian entre el 1 y 6 de septiembre justo antes de que el prometido de Petito desapareciera.

Cassie Laundrie dice que no sabe si su hermano mató a Gabby Anteriormente, Cassie había asegurado a los medios de televisión que no había visto a su hermano. “No lo he visto, no he podido hablar con él. Ojalá pudiera hablar con él”, dijo la hermana de Brian. “Estoy perdiendo a mis padres, a mi hermano, a la tía de mis hijos y a mi futura cuñada, además de esto, y ustedes no están ayudando”, dijo Cassie a un grupo de manifestantes que la enfrentaron. Un manifestante le preguntó a Cassie si cree que sus padres estuvieron involucrados en la muerte de Petito, ella respondió: “No lo sé. Literalmente hemos estado averiguando todo de las noticias como todos los demás” y luego aseguró que le gustaría que su hermano se entregara.

Cassie aseguró que no había visto a su hermano golpear a Gabby “Basándonos en todo lo que hay en Internet, ¿crees que Brian mató a Gabby?”, le preguntaron a Cassie a lo que ella respondió: “No lo sé” al tiempo que aseguró que nunca había visto su hermano agredir a Gabby Petito o actuar violentamente. Cassie dijo que si había visto a Brian el 1 de septiembre, pero llegó a su casa en el Mustang de su familia y no en la camioneta que él y Petito habían estado conduciendo. Asimismo, dijo que en ese momento no sabía que Petito había desaparecido. Para ver el video de la entrevista pulse AQUÍ.

No metió las “manos al fuego” por sus padres En cuanto a los padres de Laundrie y si ellos pudiesen estar involucrados en la desaparición de Brian, Cassie respondió: “Ellos tampoco nos están hablando” y agregó que no sabía si ellos estaban involucrados. “No lo sé, diría que no lo sé”, indicó. Cassie también aprovechó de culpar a los medios al decir que malinterpretaron sus palabras respecto a si había o no había visto a su hermano Brian después de la desaparición de Gabby Petito. “Los medios terminaron malinterpretando lo que dije cuando me preguntaron si había visto a mi hermano. Como dije al principio, no me preguntaron si lo había visto, me preguntaron: ‘¿qué había sido lo más extraño de esto?’ y era que no he podido hablar con mi hermano”.

Hermana Brian Laundrie sospechosa: Las últimas noticias ABC 8, informó que el abogado de la familia, Steven Bertolino, envío un comunicado de prensa informando que la hermana del acusado se había reunido con él dos días antes de que desapareciera de su familia. Bertolino, informó que una de esas reuniones se hizo cuando la familia se fue de campamento. Esta información impactó a los usuarios en redes sociales, donde han pedido que investiguen a las familias del principal sospechoso ya que están convencidos de que saben donde se encuentra Brian y sobre todo, que conocen que pasó con la fallecida youtuber. La familia de Gabby Petito, mencionó un día después del velorio, que nunca habían recibido apoyo por parte de los Laundrie.

Hermana Brian Laundrie sospechosa: Se reunió con sus familiares La nueva noticia que comunicó el abogado de la familia de los Laundrie, mencionó que Brian se había reunido con su hermana, Cassie, dos veces antes de que se alertara a la policía de que había desaparecido, de acuerdo con el medio de comunicación ABC 8. Ese dato no se conocía y confirma las hipótesis de diferentes agentes, quienes mencionan que la familia “sabe más de lo que quiere compartir”. Hace un par de días, fue que los agentes del FBI habían confirmado que la madre de Laundrie, Roberta, había confesado que ellos tenían reservas para irse de campamento como familia; la versión que ofreció la señora, llamó la atención por el hecho de que hizo una reserva para dos personas y después lo canceló, aumentando la versión para otra persona más.