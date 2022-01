Ella no quería exponerse, fue lo que dijeron las autoridades tras escuchar la versión de Sarah Beam, de 41 años de edad. La mujer tras enterarse que su hijo tenia el mortal virus supuestamente lo empacó y lo llevó a un centro de pruebas de coronavirus en Houston, afirman los medios locales.

Tal fue el caso de una madre en Texas, quien en estos momentos enfrenta cargos criminales por meter a su hijo de 13 años en el maletero de su automóvil. Aparentemente el adolescente había dado positivo al coronavirus y para evitar la propagación, la mujer lo encerró en su vehículo, de acuerdo al portal New York Post .

Una madre tejana encierra a su hijo en el maletero por tener coronavirus

La policía local atendió a los medios de comunicación para explicar lo sucedido con la maestra Beam: “CFPD fue alertado de que un niño estaba en el maletero de un automóvil en un sitio de prueba COVID-19 a principios de esta semana”, fue lo que confirmaron los elementos de seguridad.

“Las fuerzas del orden llevaron a cabo una investigación completa, lo que resultó en una orden de arresto. Afortunadamente, el niño no resultó herido “, agregaron. Todo parece indicar que las intenciones de la madre no eran malas, pero no fue lo correcto el haber encerrado a su hijos en el maletero de su auto.