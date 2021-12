Madre de Eleazar Gómez sale en defensa de su hijo

Afirma que si su hijo golpeó a su novia fue porque ella lo provocó

“Mi hijo es todo un caballero”, menciona la mujer ¡Increíble! Madre del actor, Eleazar Gómez, sale en defensa del mexicano y afirma que si su hijo golpeó a su ya ex novia, la influencer Tefi Valenzuela, fue porque la modelo lo provocó para hacerlo; “Si la golpeó o no la golpeó fue por algo, él de la nada golpea a la gente”, comentó la mujer. Fue el pasado mes de noviembre del 2020 cuando se dio a conocer que el actor de telenovelas mexicanas, Eleazar Gómez, había presuntamente agredido a su en ese entonces novia, Stephanie Valenzuela, a tal grado de que no solo la golpeo, sino que también intentó estrangularla. El arresto de Eleazar Gómez De acuerdo con los reportes de en ese entonces, se reportó que el actor mexicano y ex novio de la cantante Danna Paola, Eleazar Gómez había intentado asfixiar a su novia en la colonia Nápoles en la Ciudad de México, posteriormente, fue detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, A través de esta cuenta oficial de Twitter, el reportero Carlos Jiménez detallaba lo que había pasado entre la modelo peruana y el actor mexicano, argumentando incluso que fueron los vecinos los que habían escuchado los gritos de auxilio de la modelo cuando estaba siendo atacada.

Madre de Eleazar Gómez sale en defensa de su hijo Ante este caótico panorama, el actor mexicano, el cual ha salido en diversas producciones, tales como Rebelde, Atrévete a Soñar y Mis 15, fue detenido y puesto tras las rejas, posteriormente, sale de ahí y se declara culpable de haber golpeado a su pareja, siendo sentenciado a tres años de libertad condicional. Después de toda esta situación, mucho se habló de que su madre, la señora Melissa Sánchez se puso muy mal de salud por ver a su hijo detenido y a un año de este suceso, la mamá del actor salió en defensa de su hijo, argumentando que si golpeó a Tefi fue porque ella lo provocó.

“Si la golpeó fue por algo”; madre de Eleazar Gómez Mediante el portal People en español, se rescató parte de las declaraciones que la madre de Eleazar Gómez hizo tras enterarse de lo que había pasado con su hijo, argumentando que “era imposible” que el actor golpeara a alguien, ya que siempre se mostró como una persona cariñosa y romántica, además afirmó que si eso en verdad pasó fue porque lo provocaron: “Si la golpeó o no la golpeó sería por algo; porque él de la nada no golpea a nadie. Obviamente Tefi Valenzuela lo provocó] Era todo muy preparado yo creo. El día en que la conocí no me cayó nada bien. La vi un rato y con eso me bastó”, comentó la señora, madre del actor.

Melissa Sánchez, madre de Eleazar Gómez no quiere ver a Tefi Valenzuela “ni en pintura” Tras estas fuertes declaraciones, en donde la madre de Eleazar Gómez afirma que su hijo golpeó a Tefi Valenzuela porque la modelo “lo provocó”, la señora Melissa Sánchez comenta que tiene un sentimiento muy negativo en contra de la influencer, a tal grado de que no perdona que haya puesto a su hijo tras las rejas: “Nos dejó pobres”, comentó, además de confesar que ya se le había pagado a las autoridades correspondientes, también sostuvo lo siguiente: “[A Tefi Valenzuela] la quiero cortar… no, mejo no digo qué le quiero hacer”, rescató el portal People en español las declaraciones de la mujer.

“No la perdono de nada”; sostiene la madre de Eleazar Gómez La madre del actor Eleazar Gómez comentó que ella no podría personas a la influencer por meter a su hijo tras las rejas, afirmando que en su hogar el nombre de Tefi Valenzuela ni siquiera se mencionara y que no estaba dispuesta a perdonar lo que le hizo a su hijo: “No la perdono de nada. No soy Dios para perdonar. Ni como madre, ni como nada, no puedo personas porque no soy Dios”, enfatizó. “En la casa no se nombre [a Stephanie Valenzuela] para nada”, señaló la señora Melissa Sánchez.

“Mi hijo es todo un caballero” Para finalizar con sus declaraciones, la madre de Eleazar Gómez señaló que su hijo era todo un caballero, y un hombre muy cariñoso, el cual siempre ha estado dedicándose a su trabajo: “Eleazar es un caballero y no sé qué relación hay entre él y sus novias, pero como mi hijo lo siento igual, dedicado a su trabajo y preocupado porque yo esté bien”. “Para nada [es violento] Creo violencia, es super romántico, se pasa de cariñoso”, concluyó Melissa Sánchez, madre del actor mexicano de 35 años Eleazar Gómez, al revelar que si su hijo golpeó a su ya ex novia Tefi Valenzuela fue por que ella lo provocó a hacerlo. ¿Tú qué opinas de esto?

El actor pide perdón a todas las mujeres que maltrató Antes de que se dieran estas declaraciones, en donde la madre de Eleazar Gómez afirmó que su hijo había golpeado a su ex novia porque ella lo había provocado, tras salir de la cárcel, el hombre de 35 años tras salir de la cárcel tendrá que tomar varias medidas para no volver a ir preso. A través de un video en Instagram, Eleazar Gómez se comprometió a ir a terapia y a cumplir con las medidas que las autoridades le pidieron con tal de continuar libre, tras confesar y admitir su culpabilidad en ser el responsable de agredir físicamente a su ex novia Tefi Valenzuela.

Salió de la cárcel El joven actor apareció con el pelo rapado, barba y su semblante serio para expresar su sentir tras estar cinco meses en la cárcel en lo que sus abogados le conseguían la ‘libertad condicional’ que ahora tiene gracias a que Tefi Valenzuela logró que admitiera su culpa en la agresión que le hizo aquella fatídica noche. “Soy Eleazar Gómez, Envío este comunicado ya que como varios de ustedes saben, el pasado 25 de marzo, después de 5 meses de estar detenido, obtuve mi libertad derivado de una suspensión condicional del proceso”, comenzó diciendo el actor en un jardín y con su playera color azul, pero visiblemente calmado.

El actor salió de la cárcel y mandó un mensaje Y el mensaje del actor continuó: “Ahora que me encuentro en libertad y con más tranquilidad en mi vida, quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas de alguna manera por mi comportamiento, quiero dejar muy claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”. Pero la dedicatoria fue parte del acuerdo que tuvo con su ex Tefi Valenzuela a quien también tuvo que mencionar como lo habían pactado: “Especialmente a Stephanie Valenzuela le ofrezco una sincera disculpa desde el fondo de mi corazón, por el mal momento que le hice pasar”.

Habló muy calmado de su salida de la cárcel Eleazar Gómez dijo que está listo para tomar terapia: “Hoy después de haber pasado 5 meses muy difíciles en mi vida, les puedo asegurar que además del arrepentimiento y el dolor; crecí, aprendí y recapacité. Ahora estoy en proceso de comenzar a tomar mis terapias y llegar a ser una mejor persona”. Y terminó agradeciendo a las personas que aún creen en el actor, para quien seguramente será muy difícil encontrar trabajo tras dicha situación: “Quiero aprovechar para agradecer también a toda mi familia y a mis fans por todo el apoyo durante el proceso y a todos ustedes muchas gracias por su atención”, finalizó.