Se reveló que la madre de Edith González está devastada

Incluso, confesó que quería estar a un lado de su fallecida hija

Quien reveló la información fue una amiga cercana a la familia de la intérprete

Hace unas semanas se dio a conocer la lamentable y muy desgarradora muerte de la actriz Edith González, quien conquistó con su talento a una gran cantidad de fans que la llevarán en su memoria. Pero quienes sufrieron más esta devastadora pérdida fueron sus familiares, en especial su hija Constanza y doña Ofelia Fuentes, la madre de la actriz.

Y durante el sepelio de la actriz, fue Lorena Velázquez, amiga cercana de la familia de Edith González quien le reveló al programa ‘Venga la Alegría’ las estremecedoras palabras que dijo la mamá de la fallecida intérprete, donde dio a conocer que quería irse con su hija.

Según Lorena, la madre de Edith mencionó: “Quiero verla por última vez”, y al levantar el féretro, aseguró: “Me voy contigo, hijita“.

Posteriormente, Velázquez manifestó que tiene que estar al cuidado de la señora Ofelia, ya que se encuentra completamente devastada por la pérdida de su hija: “Tengo que estar cerca de ella porque está muy frágil, muy triste”.

Asimismo, habló de la discreción que tenía Edith González con su estado de salud y Lorena reveló que nunca recibió una llamada que esperaba por parte de la fallecida actriz: “Le hablé a Edith al celular y me contestó Constanza y me dijo: ‘¡Tía Lole!’, le dije: ‘Ay, mi vida, pásame a tu mamá’ porque la quiero saludar y me dijo: ‘Está ocupada, pero…’ y oí que Edith, con su voz dijo: ‘Dile que luego le hablo’. Y dije: ‘Ay, luego me habla’, y ya no me habló”.