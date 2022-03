“Estoy deshecha”

Madre detenido Querétaro: “Ayer fueron a catear mi casa”

La señora rompe el silencio y ha dado su testimonio a las autoridades locales luego de entregar a su propio hijo, en el cual menciona que se siente devastada por lo que hizo. De igual manera confesó como es que fue que la policía llegó a su domicilio buscando al joven y que fue lo que ella decidió.

“Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba y los policías me dijeron que lo mejor era que si se comunicaba conmigo que lo entregara para bien de él y de nosotros. Llegó y platiqué con él, le dije ‘vámonos te voy a llevar a la Fiscalía’, no me dijo nada y me dijo que sí”, contó en un video publicado en Twitter