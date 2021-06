New York Post dio a conocer que a través de Tik Tok se dio a conocer la historia de la usuaria @dawners 86, quien relata la triste noticia de que su hijo estaba solo durante su propia fiesta de cumpleaños, después de que sus 22 invitados no se presentaron a la reunión que había organizado para su hijo a quien nombró JJ.

En el video, la joven va explicando la situación: “Así que estamos sentados en el parque para la fiesta de cumpleaños de JJ, tenemos todo listo, su fiesta comenzó hace media hora”, narra en voz off, mientras muestra el lugar y en el fondo de ve a JJ, “Literalmente, no hubo gente que asistiera a su cumpleaños. Mi pobre hombrecito”. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

El cómo terminó la fotografía de Teddy en la pizzería es un relato que Sil, su madre, deseaba cambiar y haber hecho caso a su esposo, quien le aconsejó no enviar la fotografía, pero aún así hizo en un momento de enojo y no pensó bien las repercusiones que traería sus acciones al instante de enviar la instantánea a un noticiero local.

El arrepentimiento de haber enviado la foto

Después de un tiempo, Sili admitió que se encontraba avergonzada y que ahora desearía no haber enviado la foto de Teddy sentado solo frente a varias pizzas a medio comer a un sitio web de noticias local, por la atención mediática que recibieron y que no supo manejar.

“Honestamente, me encantaría retroceder en el tiempo y no haber enviado ese mensaje”, dijo la madre de Teddy. “No queremos toda la atención. No hicimos esto para llamar la atención o para obsequios ni nada. Lo hice en el momento, pero no fui inteligente. Estaba enfadada. Eso es todo”, comentó a la prensa.