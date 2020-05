Patricia Ripley, la mujer detenida en Miami como presunta responsable de la muerte de su hijo autista Alejandro Ripley, de 9 años, la cual trató de hacer pasar como la consecuencia de un secuestro, intentó matarlo dos veces el mismo día, según dijo este sábado la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle.

De acuerdo con la fiscal, un video de seguridad mostró que el jueves Patricia arrojó a su hijo Alejandro Ripley a un canal, pero personas que estaban en el lugar lo rescataron, y una hora más tarde supuestamente lo empujó a un estanque situado dentro de un campo de golf, donde finalmente la policía halló el cadáver del niño el viernes, reseñó Efe.

“Esta vez desafortunadamente no había nadie que lo salvara”, dijo Fernández Rundle en una rueda de prensa.

A Miami woman who had claimed her son was abducted has been charged with killing him. A prosecutor says Patricia Ripley drowned 9-year-old Alejandro in a canal an hour after nearby residents rescued him from her first attempt at another canal. https://t.co/gcgJi9FdKe

— The Associated Press (@AP) May 23, 2020