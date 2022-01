Cabe recordar que Rogel Aguilera Mederos es un un camionero cubano que fue declarado culpable de una colisión mortal, en donde su camión no pudo frenar, causando la muerte de cuatro personas inocentes. Pero ocurrió un recorte drástico a su condena original de 110 años que provocó indignación generalizada.

Madre Rogel Aguilera rompe silencio. Luego de que el gobernador de Colorado Jared Polis redujera el pasado jueves a 10 años la sentencia de prisión de Rogel Aguilera Mederos, muchos no están conformes con la decisión tomada. Muchos consideran injusto que el hispano este tras las rejas, por lo acontecido en donde hubo algunas victimas.

Madre Rogel Aguilera rompe silencio: “Un poco más tranquila”

En una entrevista exclusiva de Telemundo, Oslaida Mederos rompió el silencio sobre la reducción de sentencia de su hijo, en donde menciona que se siente un poco tranquila pero no contenta. Ella afirma que hubo muchas injusticas en este proceso que en primera estancia habían otorgado más de 100 años.

“Un poco más tranquila. No voy a decir que del toco contenta porque no es cierto, estoy bastante disgustada con muchas cosas que no se llegaron a esclarecer de parte de la Fiscalía”, dijo Oslaida Mederos en una entrevista, después de que le redujeran la sentencia a solo 10 años a Rogel.