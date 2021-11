La madre de Pensilvania fue identificada como Kylie Wilt, de 25 años, quien confesó a las autoridades que su bebé de 1 año había estado muerto y escondido desde febrero de 2021, según los informes citados por el diario New York Post el lunes 8 de noviembre.

La madre de Pensilvania después cambió su historia y le dijo al Departamento Estatal de Servicios para Niños y Jóvenes que su bebé de 5 meses había muerto en febrero por el síndrome de muerte infantil súbita en la antigua residencia donde vivían ambos, acotó el New York Post.

Confesó el plan que idearon cuando el bebé murió

Luego de que el bebé muriera, ella se puso nerviosa, según le dijo a la policía. Entonces, ella, su novio y sus otros tres hijos se mudaron a otra casa ubicada a tres cuadras de distancia, y se llevaron el cuerpecito del niño. La madre de Pensilvania contó que escondió al bebé porque no tenía suficiente dinero para pagar un funeral. La causa de la muerte del infante aún está siendo investigada.

Una antigua vecina identificada como Robin Stasicha le dijo a KDKA que había escuchado al bebé llorar “todo el tiempo” antes de que la familia se mudara. “Y de repente, no lo hizo un día y no los vio entrar y salir, y no se imaginó que esto era lo que había pasado”, expresó al referido medio. A su vez, agregó a Fox 19: “Estoy enferma. Es un sentimiento horrible”.