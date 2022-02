La madre de la ex Miss EEUU se mostró devastada.

Su padre también se dio a conocer muy afligido.

Revelaron la causa de muerte de Cheslie Kryst. Madre Miss EEUU devastada. Cheslie Kryst, quien fuera la ganadora del certamen de belleza Miss USA en 2019, murió trágicamente, luego de lanzarse de un rascacielos en nueva York, reportó People. Kryst de 30 años y quien también era abogada saltó desde el piso 60 en el edificio Orión, 350 W. 42 St. a las 7:15 de la mañana, según anunció la Agencia de noticias de Reforma. “Devastados y con enorme tristeza, les comunicamos la muerte de nuestra querida Cheslie”, anunció la familia de la reina de belleza en un comunicado. “Su luz iluminó a muchos con su fortaleza y su belleza. Se preocupó por los demás, amó, rió y brilló. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y profesional, sabemos que la huella que dejó vivirá para siempre”, finalizó el comunicado, informó la Agencia Reforma. Tras el suicidio de Cheslie Kryst su equipo de trabajo emitió un comunicado De acuerdo con la Agencia Efe, el cadáver de la ex Miss USA fue encontrado a las 7 de la mañana en el Edificio Orión de la calle 42, un lujoso rascacielos de esta zona del centro de Manhattan cerca de Times Square donde ella residía. La joven modelo tenía solamente 30 años cuando decidió acabar con su vida. De acuerdo con la Agencia Reforma, la ex Miss EEUU también fue reportera para el programa ExtraTV y también expresaron lo siguiente: “Tenemos el corazón roto. Cheslie no era solo parte vital de nuestro show. También formaba parte de nuestra querida familia de Extra y dejó huella en todo el equipo. Nuestro más sentido pésame para su familia y sus amigos”.

La madre de la ex Miss EEUU se muestra muy devastada Fue mediante el portal de The Sun que se informó que la madre de la ex ganadora de Miss Estados Unidos. Cheslie Kryst, se encuentra totalmente devastada por lo que dice que ha perdido a su ‘mejor amiga’ tras la muerte de su amada hija, sin duda un dolor muy grande para cualquier mamá. Su desconsolada madre, April Simpkins, habló con Gayle King el pasado lunes por lo que el portal citado informó que le dijo al presentador de CBS lo siguiente: “Cheslie no era solo mi hija; era mi mejor amiga”. Como ya se ha mencionado en otros artículos de Mundo Hispánico, Kryst dejó una nota que decía que quería dejar todas sus cosas materiales a su madre.

Gayle King expresó en un artículo las declaraciones de la madre de Cheslie Kryst De acuerdo con el diario mencionado, en un emotivo artículo para Oprah Daily , King escribió lo que la madre de la ex Miss EEUU le dijo: “Ayer hablé con la madre y el padrastro de Cheslie, y su madre me dijo ‘Cheslie no era solo mi hija, era mi mejor amiga’. Meses antes, Cheslie me había dicho exactamente lo mismo, su madre era su mejor amiga”. “No solo su familia está destrozada, sino que todos los que conocieron o trabajaron con Cheslie están en estado de shock”, agregó en su artículo. Según el medio ya mencionado, fuentes policiales le dijeron a New York Post que Kryst dejó una nota para su madre, a quien se le otorgó el gong de la Sra. Carolina del Norte en 2002. Archivado como: Madre Miss EEUU devastada.

Su padre también se mostró completamente afligido Quien fuera la ganadora del concurso de belleza mencionó con anterioridad que su madre la había inspirado en todos los sentidos, “Mi mamá es mi modelo a seguir. Siempre la admiro y le pido su consejo”. Por otra parte, el afectado padre de Kryst, Rodney, elogió a su difunta hija como ‘pura’ en un tributo totalmente desgarrador. “Era pura como puede ser, no tomó ningún tipo de drogas o medicamentos recetados. Ella nunca tuvo ningún tipo de problema de abuso de sustancias. Creo que tuvo mucho que ver con la disfunción familiar, pero pasará un tiempo antes de que podamos hablar más. Estaba triste”, expresó su padre de 62 años a The New York Post.

Su equipo de trabajo también lamentó su muerte A través del portal de The Sun se informó que la compañía expresó lo siguiente luego de enterarse de la sensible noticia del fallecimiento de Cheslie Kryst: “Nuestros corazones están rotos. Cheslie no solo era una parte vital de nuestro programa, era una parte querida de nuestra familia Extra y conmovió a todo el personal”. Por su parte, Erwyn Díaz, una videógrafa que compartió tiempo de trabajo con la ganadora de Miss Universo 2019, fueron alrededor cuatro años de acuerdo con The Sun, comentó ante el portal mencionado lo siguiente: “Ella estableció el estándar para todas las mujeres en Estados Unidos”. Archivado como: Madre Miss EEUU devastada.

Surgen especulaciones sobre la muerte de Cheslie Kryst Antes de que se realizara el estudio de la autopsia muchos usuarios internautas comenzaron a especular sobre su deceso, pues como no se había dado a conocer la razón de su muerte los rumores comenzaron a circular a través de redes sociales de ususarios como de personas dedicadas a la farándula de manera independiente. Por su parte las personas que llegaron a convivir con ella decidieron alzar la voz y recalcar que la ex Miss Universo EEUU estaba pasando por momentos llenos de tensión y que desde tiempo atrás se encontraba en una lucha en contra de la depresión, compartieron mensajes llamando la atención de todos aquellos que pasan por esas situaciones, pero ahora de manera oficial se ha confirmado la causa del fallecimiento de Cheslie.

De manera oficial fue dictada la causa de muerte de la ex Miss EEUU Otro medio que confirmó el estudio fue en US.AS en donde se confirmó que dos días después del trágico final de la ex Miss Universo, Cheslie Kryst, fue confirmada la causa oficial de la muerte. Se mencionó que fue la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York quien lo compartió con People este martes, difundieron que se trató de un suicidio. De acuerdo con la autopsia, la reina de belleza de 30 años sufrió múltiples lesiones por el impacto tan contundente, de acuerdo con lo que CNN informó a través de su portal. Dentro del sitio citado se menciona que Kryst era una abogada, buscó ayudar a reformar el sistema de justicia de Estados Unidos, además tenía su propio blog y como se mencionó en líneas anteriores, laboró como corresponsal para Extra Tv. Archivado como: Madre Miss EEUU devastada.

Cheslie Kryst escribió un desgarrador ensayo sobre sus grandes miedos En el portal de The Sun dónde se informó del resultado de la autopsia también se mencionó que en menos de un año antes de su muerte, reveló que pasó ocho días en el hospital por lo que decidió escribir sobre “quedarse sin tiempo” en un ensayo escalofriante. El artículo desgarrador habla sobre cumplir 30 años, donde expresa su gran temor. Fue en el 2021 que la modelo escribió un ensayo para la revista Allure mediante el cual dejaba ver cómo le preocupaban algunos temas tan sensibles como el paso del tiempo, los mensajes de odio que recibía a en sus redes sociales, y habló sobre cómo la sociedad puede llegar a ser tan cruel con las mujeres una vez superan la etapa juvenil

Un fragmento del ensayo en el que Cheslie comentó tener miedo a envejecer “Cada vez que digo ‘voy a cumplir 30’, me estremezco un poco. A veces puedo enmascarar con éxito esta respuesta incómoda con emoción; otras veces, mi entusiasmo se siente vacío, como una mala actuación”, escribió la ex Miss EEUU. Luego fue directo a su preocupación sobre envejecer y así lo externó de manera textual: “La sociedad nunca ha sido amable con los que envejecen, especialmente con las mujeres. (Se hacen excepciones ocasionales para algunos de los ricos y algunos de los famosos)”. “Luché en esta pelea antes y es la batalla en la que estoy peleando actualmente con 30”, dijo. “¿Cómo sacudo las normas inquebrantables de la sociedad cuando me enfrento al implacable paso del tiempo? Es la antigua pregunta: ¿Qué sucede cuando lo “inamovible” se encuentra con lo “imparable”?, expresó Cheslie ante su ensayo. Archivado como: Madre Miss EEUU devastada.