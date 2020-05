Una joven madre dice tomar esperma para prevenir el coronavirus.

La mujer dice que suele tomar esperma en forma de batido desde hace unos años.

Ninguna autoridad ha confirmado que tomar esperma ayude a prevenir enfermedades.

Aunque no está probado científicamente, una joven madre de dos hijos dice que suele tomar batidos de esperma para prevenir el coronavirus.

Tracy Kiss, una madre de 32 años, cree que ingerir batidos con un trago de esperma ha ayudado a fortalecer su sistema inmunológico y le está ayudando a prevenir el coronavirus, reseñó el diario británico Metro.

Tracy Kiss asegura que no ha tenido ni un resfriado o gripe durante tres años debido a su atípico brebaje que se prepara con donaciones de su novio y del que toma tres tragos por semana.

Tracy, una entrenadora personal de Aylesbury, en Inglaterra, manifestó: “Encontré un método alternativo gratuito y amigable para los veganos para estimular el sistema inmunológico del cuerpo. No siempre sabes lo que hay en la medicina farmacéutica: es mucho mejor que el cuerpo tome algo que no contenga productos químicos”.

Agregó: “No es muy diferente de una madre amamantando a su recién nacido para darles los nutrientes que necesitan. No es para todos, pero está lleno de vitaminas y no he tenido un resfriado o gripe desde que lo bebí (por primera vez) en 2017. También me lo pongo en la cara para aclararme la piel”.

El ‘remedio’ no ha sido verificado por la Organización Mundial de la Salud. Y el Servicio Nacional de Salud y el gobierno del Reino Unido aconsejan a las personas que se queden en casa para evitar contraer el virus, enfatizó el referido medio.

En su explicación sobre tomar batidos de esperma para prevenir enfermarse, Tracy añadió: “Es mejor consumir semen lo más cerca posible de su producción para obtener la mayor cantidad de nutrientes y beneficios. Pero a menudo lo guardo en el congelador en una bandeja de cubitos de hielo ya que mi pareja, que no desea ser nombrada, y yo estamos en una relación a larga distancia”.

La mujer mencionó que la cantidad de esperma que va a tomar depende de qué tan hidratado esté su novio ese día. A veces bebe un trago o “disfraza” el sabor en un batido con bayas y bananas frescas.

We should note that this is not backed by the World Health Organisation 💦 https://t.co/CvAMKRZBGR — Metro (@MetroUK) May 1, 2020

“Estoy mirando esto estrictamente desde una perspectiva de salud. Creo que muchas personas prueban nuevas formas de estimular su sistema inmunológico cuando comienzan a presentar síntomas, pero eso es demasiado tarde: debes fortalecer el sistema inmunitario antes de una enfermedad para asegurarte de que puedas combatirla”, dijo en su cuenta en Instagram la mujer que suele tomar esperma.

Según el referido diario, ‘Tracy cree que tomar semen la ayudará a evitar el coronavirus mientras lleve un estilo de vida activo y saludable, y asevera que ese suplemento ha ayudado a su sistema inmunológico.

“Los batidos no son diferentes a (la acción de) beber limonada con miel cuando tienes dolor de garganta. Es solo otro remedio natural, pero completamente gratis”, comentó.