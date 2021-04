Madre asesina gemelos. Un familiar preocupado pidió a la policía que chequeará el apartamento de la mujer, ubicado en Queens, NY

Cuando entraron, Danezka Kilpatrick, de 23 años, los guió donde estaban los cuerpos de los bebés, que tenían seis semanas de haber nacido

Impacta la forma en que hallaron a los pequeños

Madre asesina gemelos. Una madre de 23 años fue acusada de asesinato después de que sus bebés gemelos fueran encontrados muertos dentro de un edificio de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York en Queens el jueves. Danezja Kilpatrick fue acusada el viernes de dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de asesinato en segundo grado, actuar de manera lesiva contra menores y posesión criminal de un arma.

Las autoridades dicen que un familiar que se había preocupado después de hablar con la madre los pequeños llamó al 911 y pidió un chequeo de bienestar. El pariente, que no fue identificado, estabo preocupado por la seguridad de los gemelos después de que dijo que no los había visto desde que nacieron el 7 de marzo, informó ABC 7 New York.

Madre asesina gemelos: dijo lo suficiente para arrestarla

Los oficiales de policía acudieron al apartamento en Woodside Houses en la 51st Street en Woodside justo después de las 3:00 de la tarde del jueves y encontraron inconscientes a Dakota y Dallis Bentley, los nombres de los gemelos. Descubrieron a Dallas, de 6 semanas, dentro de una cuna, con aparentes signos de haber sido apuñaleado.

La madre les dijo luego dónde estaba Dakota, que estaba envuelta en una manta debajo de un fregadero. Ambos bebés no respondieron y fueron declarados muertos por paramédicos. La policía dice que la madre les contó a los oficiales lo suficiente de los detalles sombríos y desesperados para que la pusieran bajo custodia.

