Una madre antivacunas de 29 años que murió por COVID-19 aseguró que “no le tenía miedo” al letal virus que tantas vidas ha cobrado no solo en Estados Unidos sino en el mundo. Bridget Jackson dijo que priorizaba la vida sobre el miedo, pero finalmente terminó perdiendo la batalla contra el coronavirus.

Antes de enfrentarse al COVID-19, la madre de tres niños de Port Huron, Michigan, no solo criticó las vacunas y aquellos mandatos que establecían el uso obligatorio del cubrebocas, sino que se negó a vacunarse argumentando abiertamente que “no tenía miedo del covid-19”.

Bridget Jackson manifestó en reiteradas oportunidades sus ideas antivacunas en Facebook. “El Covid 19 no es tu enemigo, el miedo sí”, escribió. De hecho, dijo que entendía el riesgo de no aplicarse las dosis de inmunización, pero explicó que no “prioriza el miedo sobre la vida”. Aseguraba que la postura de las personas sobre el Covid-19 tenía que ver en realidad con su miedo.

“El hecho de que no usemos un cubrebocas no significa que no tengamos sentido común o que no te respetemos. Simplemente creemos que tu miedo es tu problema”, comentó en otra publicación de Facebook y es que la mujer de Michigan criticaba el uso de máscaras en lugares públicos.