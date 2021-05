“Esto no está bien … quienquiera que sea esta gente y por cualquier razón, esto no está bien. Nunca debería volver a suceder. Así que cualquier ayuda que haga, esa es mi intención, es para mi hijo”, dijo Joanna Cloonan, la madre de Aiden Leos.

Asesinato de Aiden Leos conmueve a California



El pequeño Aiden Leos murió tras recibir los disparos en la Highway 55, entre la Walnut Street y Chapman Avenue, y el puente arriba de la carretera se ha convertido en un punto de peregrinación laica para cientos de personas que han llenado el paso con ositos de peluche, flores, fotografías, tarjetas y mensajes de apoyo para la familia del niño asesinado.

La página web GoFundMe, que ofrece apoyo económico a personas que lo necesitan, tiene dos páginas abiertas para apoyar a los familiares del pequeño Aiden Leos. Una de las páginas es Help 6yr old Aiden’s mother get thru this tragedy (Ayuden a la mamá de Aiden de 6 años en esta tragedia) fue hecha por los amigos y familiares de la madre del pequeño asesinado y ha recaudada 183 mil dólares.