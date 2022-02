Detallan las acciones criminales que cometió la madre adinerada

El juez dijo que el caso fue sellado para proteger la identidad de varias víctimas, a pesar de las objeciones de la agencia de noticias The Associated Press, acotó el Post. “Entre 2017 y 2018, la acusada fotografió, filmó y grabó a sabiendas a ciertas personas sin su conocimiento o consentimiento, y bajo circunstancias en las que esas personas no estaban a la vista, y tenían una expectativa razonable de privacidad, y al menos una fotografía tomada por la acusada representaba a una persona que era menor de edad”, escribió el juez Blawie en un fallo del 1 de febrero que apoyó el sellado del expediente de Haley Palmer, obtenido por The Stamford Advocate.

El caso de la madre adinerada y voyerista fue sellado por primera vez al público hace cuatro meses, después de que fuera arrestada el 22 de octubre. Hadley Palmer compareció en el tribunal el 25 de octubre ante Blawie, quien aceptó su solicitud de rehabilitación acelerada, que requiere que los casos sean sellados por la ley estatal.