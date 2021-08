Seguidores reaccionan; Caitlyn Jenner, madrastra de las Kardashian graba a inmigrantes mientras pasan por la frontera

Esta reacción causó un sin fin de comentarios, en donde usuarios de esta cuenta se mostraron bastante molestos por las palabras de la madrastra de las Kardashian, un seguidores escribió lo siguiente: “Imagínense sentado en su automóvil con aire acondicionado mirando a la gente tratando de sobrevivir mientras lo filma solo para hacer un punto político. Necesitamos leyes que hagan que la inmigración sea humana y eficiente, no un muro”.

“Yo no sé porque hay gente decepcionada de Caitlyn Jenner. Esta persona mató a alguien en su Cadillac y se salió con la suya”, “Lo siento pero no. No son nuestros enemigos, son humanos que buscan seguridad, paz, vida. Arregle las políticas y el camino hacia la ciudadanía. Esta narrativa que estás repitiendo como loro es aburrida. No seas como Caitlyn”, fueron uno de los tantos comentarios que recibió la socialité.