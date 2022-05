Fue la propia cantante que emitió un comunicado para dar a conocer su incursión en este tipo de arte: “Quería investigar el concepto de creación, no sólo la forma en que un niño ingresa al mundo a través de la vagina de una mujer, sino también la forma en que un artista da a luz a la creatividad”, expresó Madonna.

¿Qué son las NFT?

Las NFT son tarjetas de criptoarte que forman parte de una industria en crecimiento en el mercado de las criptomonedas en donde prácticamente cualquier cosa puede ser vendida por mucho dinero. De acuerdo con las reglas de las ventas de arte criptográfico, el ganador de la subasta de la tarjeta de Madonna recibirá un token no fungible que actuará como certificado de propiedad de la tarjeta que vivirá en la nube.

La ganancias de la venta de estos archivos digitales beneficiaran a las organizaciones: Voices of Children Foundation; City of Joy y Black Mama's Bail Out