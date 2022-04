Se le emitió una citación por posesión de un arma peligrosa en propiedad de la ciudad, un delito menor. Cawthorn fue puesto en libertad, pero la policía retuvo el arma de fuego, como es habitual, reseñó The Associated Press.

Cuando Cawthorn pasó por el punto de control D en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas con el arma, una Staccato C2 de 9 mm, alrededor de las 9 a.m., los oficiales de la Administración de Seguridad del Transporte notificaron a los oficiales de policía de Charlotte-Mecklenburg que estaban en espera en el área, dijo el portavoz de la TSA, R. Carter Langston.

La infracción se castiga con sanciones civiles, incluida una multa de hasta $13,900 dependiendo de ciertos factores, como si un arma de fuego está cargada y múltiples infracciones, dijo Langston. En este caso el arma de fuego estaba cargada. Langston dijo que esta era la segunda vez en la historia reciente que se encontraba un arma en el equipaje de mano de Cawthorn. El primero fue en un puesto de control del Aeropuerto Regional de Asheville en febrero de 2021.

“Acabo de pasar por la TSA. No hubo alarmas importantes, no pasó nada malo”, dijo Madison Cawthorn en un video publicado en su página de Instagram. “A todas las fuerzas del orden, especialmente a ustedes en Charlotte, los amo a todos”. En la publicación que acompañó al video, Cawthorn escribió: “Cometí un error, no hay excusa para ello, solo un error rotundo. Un honor de mi vida para servir a la gente de WNC y tratar de salvar a nuestro país de los marxistas que intentan tomar el control”.