El gigante minorista Macy’s anunció que dejará sin empleo a la “mayoría” de sus empleados a medida que la compañía continúe aprendiendo cómo operar durante la pandemia de coronavirus que ha afectado significativamente las ventas, reseñó USA Today.

A través de un comunicado emitido el lunes, Macy’s dijo que “la mayoría de sus colegas” quedarán sin licencias a partir de esta semana.

A partir del cuarto trimestre de 2019, Macy’s tenía 125,000 empleados y 775 tiendas en todo el país.

La compañía dijo que está haciendo la transición a una “fuerza laboral mínima” absolutamente necesaria para mantener las operaciones básicas.

“Si bien el negocio digital permanece abierto, hemos perdido la mayoría de nuestras ventas debido al cierre de las tiendas”, dijo Macy’s en su declaración.

Because of the impact of the #coronavirus crisis, @Macys says it plans to furlough most of the workforce starting this week. https://t.co/LJOOEc1nbs

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) March 30, 2020