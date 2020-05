Las tiendas departamentales Macy’s reabren alrededor de 80 tiendas en todo Estados Unidos en medio de la celebración de este fin de semana del Memorial Day (Día de los caídos), en plena contingencia por coronavirus, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de USA TODAY.

Tras un largo periodo de inactividad por la pandemia del Covid-19 Estados Unidos parece regresar a una normalidad escalonada y junto a ello, la apertura de tiendas que se hizo para la celebración este día en que se recuerda a todos los soldados de la unión americana que han muerto en alguna batalla.

Como se recordará, los dueños de la famosa tienda Macy’s decidieron llevar a cabo un cierre temporal de sus sucursales a mediado de marzo, debido a la pandemia del coronavirus, y como una de las medidas recomendadas para evitar la concentración de multitudes en lugares cerrados o abiertos.

We know what you're wondering: Is Macy's open this weekend? In some locations, yes. https://t.co/axR3H9ekOr

Para cumplir con las medidas preventivas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y replicadas por el Gobierno de Donald Trump, la tienda acató la orden para poder contribuir en el combate contra la propagación del virus.

Sin embargo, luego que Estados Unidos viviera una de sus peores etapas del coronavirus que lo convirtió en el país con más casos y muertes en el mundo, ahora la se ha tomado la determinación de reabrir ciertos espacios con las medidas de cuidados pertinentes.

Entre esos espacios están algunas tiendas y Macy’s tiene ya reabrió casi 100 tiendas en todo el territorio americano, para ofrecer sus productos durante la celebración del Memorial Day, a falta de una semana para que termine el mes de mayo y en pleno coronavirus.

Desde principios de mayo Macy’s comenzó con la reapertura escalonada de algunas tiendas, pero hoy por esta fecha se reabrieron casi 100 tiendas por la fecha de la celebración de los caídos en Estados Unidos.

De acuerdo al USA TODAY, el presidente y CEO de Macy’s, Jeff Gennette, dijo de manera textual: “Continuaremos observando de cerca el comportamiento de los clientes a medida que reabramos más tiendas, y seguiremos siendo ágiles y ajustaremos nuestros planes a medida que avancemos y abramos la serie restante de tiendas”.

A continuación se dará una lista de las tiendas de Macy’s que reabrieron para la celebración del Memorial Day en Estados Unidos: Missouri, Connecticut, Pensilvania, Florida, Virginia, Hawái y Minnesota.

Otras tiendas que ya habían abierto son las de Colorado, Indiana, Texas, Tennessee, Florida, entre otras más en varias partes de Estados Unidos.

Ante esta crisis económica originada por el Covid-19, Macy’s proyecta pérdidas millonarias para el trimestre.

Así poco a poco se vislumbra una normalidad de las actividades económicas de Estados Unidos que sufrió un fuerte golpe por la pandemia.

Aunque mucha gente no está de acuerdo y algunas siguen encerradas en sus casas, poco a poco se observa más gente en las calles tratando de rehacer su vida.

We’re thrilled to announce we have just surpassed $1 million for @_mealsonwheels COVID-19 Response Fund to provide meals & support for the elderly. We couldn't have done this without each & every one of you! pic.twitter.com/klQeHRiTi8

— Macy's (@Macys) May 19, 2020