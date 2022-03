“Tu país lo pagará caro porque acabará siendo un país aislado, debilitado y bajo sanciones durante mucho tiempo”, le comentó Macron en la llamada telefónica, según detalló su oficina. También “pidió a Vladimir Putin que no se mienta a sí mismo”. Por su parte, el Kremlin dijo que Putin le aseveró a Macron que su objetivo en Ucrania “se cumplirá en cualquier caso”.

Los bomberos ucranianos apagaron el viernes un incendio en el complejo nuclear que fue provocado por bombardeos rusos y que no liberó radiación, según funcionarios de Naciones Unidas y locales. Rusia siguió adelante con su campaña para paralizar el país a pesar de la condena global.

La central nuclear ucraniana alcanzada por bombardeos rusos no ha emitido radiación, dijo la agencia su vigilancia atómica de Naciones Unidas. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica mencionó el viernes que ha estado en contacto con el regulador nuclear ucraniano y con la central de Zaporizhzhia luego de que uno de los edificios del complejo fuese alcanzado por los proyectiles. Grossi señaló que dos personas resultaron heridas en el incendio. Según el funcionario, el operador de la central y el regulador dicen que la situación “sigue siendo extremadamente tensa y desafiante”

El jefe de la agencia atómica de la ONU dijo que un “proyectil” ruso impactó en un centro de formación de la planta de Zaporizhzhia. El operador nuclear estatal ucraniano, Enerhoatom, indicó que tres soldados ucranianos fallecieron y otros dos resultaron heridos en el ataque. De acuerdo con Grossi, el incendio dejó dos heridos. El ataque causó preocupación en todo el mundo y evocó el recuerdo del peor desastre nuclear de la historia, en la central ucraniana de Chernóbil, informó la agencia The Associated Press.

El regulador nuclear estatal ucraniano señaló que no hubo cambios en los niveles de radiación registrados hasta el momento. Grossi afirmó más tarde que no se había liberado material radioactivo. El ataque a la central coincidió con la ofensiva del ejército ruso sobre la estratégica ciudad a orillas del río Dniéper. Las fuerzas de Moscú ganaron terreno en su intento por cortar la salida del país al mar, lo que supondría un duro revés a la economía nacional y agravaría la ya complicada situación humanitaria.

Segunda semana de la guerra en Ucrania

En el inicio de la segunda semana de la invasión, una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania arrojó un acuerdo provisional para abrir corredores de seguridad para evacuar a civiles y recibir ayuda humanitaria. Más de un millón de personas han salido del país desde el inicio de la ofensiva y muchas más se refugian bajo tierra noche tras noche. Un puñado de ciudades no tenía calefacción y al menos una tenía problemas de suministro de comida y agua.

Los reportes iniciales se contradecían acerca de la existencia de uno o dos incendios en el complejo de la ciudad de Enerhodar. El vocero de la central, Andriy Tuz, dijo a la televisora ucraniana durante la noche que los proyectiles cayeron directamente sobre el complejo prendiendo fuego en el reactor nº 1, que debido a unas obras de renovación no estaba operativo, y en un edificio administrativo de formación. El viernes en la mañana, las autoridades se refirieron únicamente al incidente en el inmueble administrativo cuando dijeron que todos los incendios en el complejo estaban apagados, algo que confirmó Grossi. La administración militar regional reportó daños no especificados en el compartimento del reactor nº 1, pero apuntó que no afectan a la seguridad de la unidad.