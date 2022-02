La escena es escalofriante y definitivamente no apta para todo público. Un joven hispano sufrió un ‘castigo’ espantoso cuando le cortaron, con un machete y una pinza, ocho dedos, además de que le rompieron las piernas porque presuntamente se atrevió a robarle drogas a un narco.

Una sangrienta práctica también es cometida por líderes negativos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quiens obligan a sus nuevos reclutados a que arranquen los corazones de sus rivales y se los coman en lo que parece ser un sanguinario ritual de iniciación, reseñó el diario The Sun el lunes 14 de febrero.

El infame cártel de narcotraficantes mexicano publicó el mes pasado unas espeluznantes imágenes de uno de sus miembros en el momento en que estaba comiendo el corazón de un rival en el estado de Zacatecas directamente de su pecho destrozado, describió The Sun.

Una prueba de lealtad

The Sun detalló que en el video el criminal comenzó a arrancar a mordiscos grandes trozos del corazón de su víctima antes de fingir que se lo ofrecía para que lo probara, mientras otro miembro despedazaba un segundo cadáver en el fondo. La víctima tenía los brazos atados y parecía tener el pecho desgarrado.

La brutal ceremonia de iniciación pretendía asustar a los miembros de la pandilla de Sinaloa, el cártel que tiempo atrás dirigió el capo de la droga Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, según declaró a The Daily Beast el doctor Robert Bunker, analista de seguridad y experto en cárteles mexicanos. La despiadada banda ha obligado a los nuevos miembros a comer los corazones humanos crudos de los pandilleros rivales como parte de la “escuela del terror” del cártel puesta en marcha en 2015. Se dice que esta horrible práctica se utiliza como medio para eliminar a los topos y poner a prueba la lealtad de los nuevos reclutas, pero al parecer no está extendida, indicó The Sun.