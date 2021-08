Lyn May ya anda escogiendo la ropita de su bebé: ¿será niño?

Hace apenas unos días, Lyn May anunció que estaba embarazada a sus casi 69 años de edad

A pesar de que dijo que tal vez se trataba de un retraso en su periodo, la vedette y actriz ya anda escogiendo la ropita de su bebé

“Qué feo que a su edad no maduró nunca”, expresó un usuario ¿Qué estará pasando? Luego de que anunciara que estaba embarazada a sus casi 69 años de edad, la vedette y actriz Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, dijo que tal se trataba de un retraso en su periodo, pero ahora confundió a todos con una publicación. Fue a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 200 mil seguidores, que la artista mexicana de ascendencia china subió una imagen compuesta por ropita de bebé, específicamente de niño, por lo que los rumores de un embarazo siguen latentes. Le dicen a Lyn May que “no maduró nunca” Fue en las redes sociales del programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde se retomó esta ‘sospechosa’ imagen, por la que internautas expresaron sus puntos de vista y se le fueron con todo a Lyn May. “Es imposible que ella esté en embarazo. Ella ya no tiene el periodo por la edad. Ni modo”, “Ya dijo que es mentira, ¿qué a ustedes no les ha llegado la noticia?”, “Pobre señora, en el buen sentido de la palabra sin ofender o denigrar, qué feo que a su edad no maduró nunca”.

“Debería hacer algo de provecho” En otra imagen que retomó esta cuenta, y que ya no está disponible en las historias de la vedette, se puede ver a Lyn May acompañada de su novio, Markos D1, quien es 30 años menor que ella, como si se trataran de los propios Adán y Eva. A pesar de esta ocurrencia, las críticas seguían haciéndose presentes: “Hace este tipo de ridículos por llamar la atención. Debería hacer algo de provecho, de verdad que su violación sí la marcó y dejó mal para siempre”, “Un embarazo mental, es bueno”, “¿Cuál embarazo? Es un ped… atorado” (Archivado como: Lyn May ya anda escogiendo la ropita de su bebé: ¿será niño?).

“El bebé va a salir disparado” A raíz de que Lyn May diera la noticia que estaba embarazada, ha logrado mayor atención tanto de usuarios como de programa de espectáculos, como Suelta la sopa, que retomó una imagen en la que la vedette está haciendo ejercicios de estiramiento y flexibilidad. La mayoría de los comentarios hacían alusión a su probable embarazo: “Se le va a salir el bebé”, “El bebé va a salir disparado”, “Se le va a caer el embarazo si sigue con sus payasadas”, “¿Así fue que la embarazaron?”, “Qué ridícula, ya a su edad no le debe venir el periodo, es decir, no ovula”.

Lyn May anunciará si tendrá niño o niña En su publicación más reciente, Lyn May, quien comenzó su carrera artística hace casi 50 años, pidió el apoyo del público para que voten por ella en el concurso Quiero cantar: “Tengo 40 años en los escenarios y me encanta bailar y cantar”. Pero eso no sería todo, ya que la artista causó más polémica luego de decir que tendrá su baby shower, donde “muy pronto” anunciará el sexo de su bebé, aunque en la fotografía que subió a sus historias se distingue claramente la ropita de un niño (Archivado como: Lyn May ya anda escogiendo la ropita de su bebé: ¿será niño?).

“¿Embarazada y sigues haciendo shows de contorsionista?” La vedette y actriz podría entrar fácilmente en la categoría de “las reinas de la polémica”, ya que en otra publicación informó que el próximo 28 de agosto dará una presentación, por lo que las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. “¿Embarazada y sigues haciendo shows de contorsionista? No se te vaya a salir la criatura como botón de sidra”, “¿Pero va a bailar embarazada?”, “A trabajar, que hay que mantener a la bendi”, “Descansa Lyn, no vayas a tener un conato de aborto”, “Lyn, es peligroso por tu embarazo, lo mejor es que reposes”.

Lyn May se defiende de las críticas Tras el revuelo que causó al anunciar que estaba embarazada, la vedette y actriz subió una foto acompañada de su novio, Markos D1, en la que se expresó de la siguiente manera: “El mundo puede opinar lo que quiera! No le hacemos daño a nadie simplemente vivimos el hoy y a mí me gusta la carne fresca”. No pasó mucho tiempo para que sus seguidores la apoyaran: “Si ustedes estan contentos en su vida, eso es suficiente para mí”, “Eso Lyn, disfruta, esperamos verte de nuevo”, “Qué manera el mundo de siempre dar opiniones que no les incumbe, ya cada cual tiene una vida propia para llevar” (Archivado como: Lyn May ya anda escogiendo la ropita de su bebé: ¿será niño?).

Así dio a conocer que estaba embarazada Con una serie de imágenes en las que aparece acompañada de su pareja, Lyn May informó que estaba embarazada: “Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses de sorpresas y @markosd1official está muy contento que seraá papá”. Llama la atención que en esta publicación, la cual tiene hasta el momento casi 35 mil likes, la artista decidió desactivar los comentarios, como si anticipara todo el ruido que provocaría esta noticia, sin duda, de las más inesperadas en este 2021.

Evita hablar de su embarazo Lyn May sorprendió al anunciar que, a sus 68 años de edad, estaba embarazada. Cuestionada sobre esta noticia bomba en su visita al reality Quiero cantar de Venga la alegría, la artista fue muy cortante sobre el tema de su maternidad: “No voy a hablar de eso, no voy a hablar de ese tema porque está prohibido. Estoy muy contenta de estar aquí en Vamos a cantar, dijo tajante la cantante a la pregunta del conductor Horacio Villalobos. Su molestia aumentó cuando el polémico juez le dijo que el programa le realizaría un baby shower: “No, no me hagan nada de eso y a todo mi público querido, ya que no tienen nada de qué platicar, que hablen de la pandemia y hay que entrarle a los rezos”, agregó. Sobre el supuesto embarazo, se sabe que estaría apenas en el primer trimestre de gestación (Con información de Agencia El Universal).

“Hay qué reírse de algo”: Lyn May Además de confirmar que es ella quien maneja directamente su cuenta de Instagram, Lyn May señaló que la sorpresa que daría próximamente está vinculada con hacer sentir bien a las mujeres en tiempos de pandemia. La vedette acapulqueña, que de acuerdo a sus biografías tiene 68 años, sorprendió a todos con un mensaje compartido el domingo en el que hizo alusión a un embarazo. “Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, expresó vía telefónica (Archivado como: Lyn May ya anda escogiendo la ropita de su bebé: ¿será niño?).