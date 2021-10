Lyn May menciona que ya no está embarazada

La vedette afirma que pasó tremendo susto en uno de sus vuelos

Lyn May perdió bebé. Luego del gran escándalo que generó la vedette mexicana Lyn May al mencionar que a sus 68 años de edad se encontraba esperando la llegada de un bebé, hoy parece que esa versión se acabó. Durante una entrevista en las redes sociales confirmó que tal vez ya no esta embarazada.

Fue a través de la cuenta de Instagram del programa del Gordo y la Flaca donde se compartió un video de una entrevista a Liliana Mendiola Mayanes mejor conocida como Lyn May, en su llegada al aeropuerto luego de un vuelo de Mexicali a la Ciudad de México. Donde reveló que tal vez ya perdió al bebé.

La vedette mexicana mencionó que en su vuelo sufrió un tremendo susto, ya que el avión presentó algunas fallas lo que generó pánico en los tripulantes. Tras su llegada a la Ciudad de México Lyn May dijo ante las cámaras que por el susto ya hasta perdió a su bebé por lo que ya no está embarazada.

Cabe recordar que hace algunas semanas la vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, conocida artísticamente como Lyn May, sorprendió a todos al informar que se encontraba embarazada a sus 68 años, y a pesar de que mucho se comenta que puede ser una broma por parte de la actriz, varios seguidores se encuentran ‘preocupados’ por ella.