Gran escándalo ha provocado la noticia de que Lyn May está supuestamente embarazada

Recientemente, volvió a causar polémica al compartir la imagen del ultrasonido de su bebé, quien sería niño

Ahora, en una entrevista que resurgió recientemente, confiesa que fue mamá por primera vez a los 15 años de edad A sus casi 69 años de edad, la vedette y actriz Lyn May ha estado en boca de todos al asegurar recientemente que está embarazada, y a pesar de desmentir esta noticia, volvió a causar polémica al compartir la imagen del ultrasonido de su bebé, quien sería niño. Pero esto no sería todo, ya que resurgió una entrevista donde confiesa que fue mamá por primera vez a los 15 años de edad. Fue en una charla que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, y que está disponible en el canal de YouTube de Imagen, que la artista abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho. Pocos saben que tiene dos hijas, aunque se dice que existiría una tercera. Lyn May, mamá a los 15 años Desde la comodidad de su hogar en Acapulco, Guerrero, en México, y luciendo un vestido entallado transparente con motivos en color azul que resalta aún más su espectacular figura a sus casi 69 años de edad, Lyn May compartió que perdió la virginidad en la Ciudad de México, cuando apenas era “una niñita”. “Trabajaba en el mercado vendiendo y conozco a un marinero que estuvo yendo, guapillo, y pues uno, por salirse de la pobreza, busca un escape, algo, entonces me dijo que me iba a enseñar México, me pintó las cosas color de rosa y yo acepté y me fui con él”.

“Yo era una chamaquita” A pesar de que el marinero si cumplió con su promesa de llevarla a conocer varios lugares, Lyn May reveló que después de haber ido a La Villa, la llevó a un hotel: “Yo era una chamaquita que no sabe ni qué, porque además tus padres no te dicen lo que va a pasar”. “Nuestros padres antiguos no sabían nada. Yo, cuando estaba embarazada, pensaba que mi hija iba a nacer por la boca, ¿pues por dónde más piensas, no, y yo por qué tengo esta panza? Era una chamaca muy ignorante, pues”, compartió la vedette.

Lyn May se considera que fue buena madre con su primer hija A continuación, la nacida un 12 de diciembre de 1952 en Acapulco, Guerrero, en México, aunque es de ascendencia china, aseguró que es una buena madre, ya que cuando nació su primer hija, ella la veía como si fuera “su muñequita”. “Era una niña, yo no había tenido muñecas, te digo que yo no tuve ni Reyes (Magos) ni nada de eso, entonces, mi regalo fue una muñequita y la adoré y el tipo me golpeaba mucho para sacármela porque no quería hijos, ya tenía hijos grandes el tipo”.

El padre de la hija de Lyn May era más de 20 años mayor que ella A la pregunta de cuál era la edad que tenía el padre de su primer hija, Lyn May respondió que 40 años, mientras que la vedette tenía apenas 14: “Mi abuela tuvo la equivocación de echarnos a la policía cuando me llevó él a México y lo metieron a la cárcel”. “Entonces, a la fuerza nos casaron porque así eran los padres de antes. Yo hubiera preferido mil veces que no hicieran eso. Después de que nació la segunda niña, me fui, porque el tipo me pegaba y me trataba muy mal”, compartió la artista, quien actualmente participa en el concurso Quiero cantar del programa Venga la alegría.

La vedette llegó a pensar que se iba a morir por las golpizas que le daba el padre de su hija Aunque es un capítulo muy doloroso en su vida, Lyn May se toma las cosas con calma al recordar lo que vivió en su adolescencia, pero reconoce que si llegó a pensar que moriría a causa de las golpizas que le daba el padre de su hija. Aún habría más por contar. “Él me decía que me iba a sacar a ese chamaco(a) a patadas y yo ni sabía de qué me estaba hablando. Ahora lo entiendo, pero me pegaba porque yo no sabía hacer nada, hacer sexo, nada, era una niña, una chamaca a la que su mamá no le decía nada del sexo”.

“Me golpeaba tres veces al día”, dice Lyn May Ya casi para terminar con este doloroso tema, Lyn May reveló que el padre de su hija la golpeaba tres veces al día sin motivo alguno: “Cuando nació mi hija, a los 16 años, a los 16 días, me vine para acá (Acapulco, Guerrero), con mi abuelita otra vez”. “Muchas veces me vino a buscar, me rogó, me lloró y le dijo a mi abuelita que ya se iba a portar bien, pero yo dije que no. Le tenía pavor y fue cuando yo anduve trabajando aquí en Acapulco ya me metí a ‘El Zorro de Acapulco’ a bailar”, expresó.

Lyn May “la hizo de todo” Debido a su precaria situación económica, y ahora con dos hijas que mantener, Lyn May comenzó a trabajar de lo que sea, desde mesera hasta empleada de un salón de belleza: “Mi abuelita era bien linda conmigo, pero no me iba a mantener a mí y a mis hijas”. La vedette y actriz define a su abuelita, quien murió a los 100 años de edad y que le cuidaba a sus hijas cuando tenía que irse a trabajar, como “la persona más buena que ha habido en este mundo”, y después de ella, su madre, a quien prácticamente no nombró en esta charla (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Hay que reírse de algo”: Lyn May Además de confirmar que es ella quien maneja directamente su cuenta de Instagram, Lyn May señaló que la sorpresa que dará próximamente está vinculada con hacer sentir bien a las mujeres en tiempos de pandemia. La vedette acapulqueña, que de acuerdo a sus biografías tiene 68 años, sorprendió a todos con un mensaje compartido en el que hizo alusión a un embarazo. “Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, expresó Lyn vía telefónica.

La noticia de su embarazo causó eco en todos lados “Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'”, contó sonriendo. Su mensaje generó la reacción de más de 25 mil personas de esta red social que le dieron “me gusta” a su publicación, aunque también hubo quienes la criticaron. “Bueno, se dio, y está en todos lados y hasta en una revista americana”, agregó. Aunque es una mujer adulta, con más de 100 películas y una carrera de 40 años, no pierde el sentido del humor. Con respecto a la sorpresa, indicó, que la próxima semana grabará nueva música.