Lyn May le lanza ‘piropo’ a Julián Gil; “Tiene dos paquetotes grandotes”

La vedette Lyn May, participó en la grabación de la película “Cerdo” junto a Julián Gil, y cuando la actriz dio la noticia ya le estaba coqueteando al ex de Marjorie de Sousa: “Ya me voy a sentar un poquito, porque empiezo una película con Julián Gil en Miami. Es una película internacional y lo voy a probar”, dijo Lyn en una entrevista en la ciudad de México.

Lyn May piropo Julián: La vedette acapulqueña de origen chino, Lin May, parece que le encanta estar metida en la controversia, pues ahora ha hecho unas confesiones que ha provocado un gran revuelo en redes sociales, pues le lanzó un piropo insólito al actor argentino Julián Gil, con quien trabajó en la película llamada ‘Cerdo’.

Lyn May piropo Julián: Presume sus ‘tesoros’

En una entrevista compartida por People en Español, la vedette Lyn May contó cuando se molestó porque la llamaron tesorito en el lanzamiento del tema “Quítamelo de la mente” de Julia Palma: “Yo tengo dos tesoritos, el de atrás y el de adelante… me hicieron enojar cuando dijeron ‘Ahí viene la tesorito’, me puse de malas”.

La vedette explicó que no le gusta que le hagan bromas porque la ponen de mal humor: “Cuando me vacilan y me dicen cosas, me encab****, yo tengo el carácter así. Soy muy noble, soy muy cariñosa, soy muy de todo, pero cuando em hacen enca****** soy una lumbrera” Dijo la actriz a las cámaras.