Las felicitaciones no paran en la publicación de Instagram. En la sección de comentarios, los seguidores de la mexicana no han dudado en expresar sus buenos deseos hacia la pareja y también, recordándole que para esas fechas ya habrá ‘dado a luz’ al hijo que tendrá con el cantante Marcos, aunque el futuro novio no ha dado ninguna declaración por el momento.

Aceptan la invitación a la boda

Algunos de sus seguidores tomaron con diversión la invitación de Lyn May y le mandaron a decir que ellos desean asistir a la boda del año. Otros mencionan que quieren cantar en su boda, peinarla, maquillarla o hasta cuidar a su bebé. Hasta el momento, la vedette no ha hecho más declaraciones en dicha red social y dejó con la duda a más de una persona.

“Yo te hago el peinado y maquillaje.”, “Si necesito pase, ¿Cómo le haré ? No me la puedo perder, aún tengo tiempo de mandarme hacer mi vestido. Gracias Lyn May, la única artista que me ha invitado a su boda.”, “Estoy en New York, pero me desplazo para allá.”, “Yo si voy, pásame los datos.”, “Claro que voy! Gracias querida, puro love.”, mencionaron sus seguidores en dicha red social. Archivado como: Lyn May flexibilidad criticada.