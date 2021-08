Lyn May aparece mostrando su increíble flexibilidad

Preocupa a sus seguidores

Dicen que se le va a salir el bebé “Se le va a salir el niño”. La actriz y vedette mexicana Lyn May preocupó a todos en redes sociales al mostrar su increíble flexibilidad, mientras hacía un impresionante split y seguidores del programa Suelta la Sopa, afirman que se le saldrá el bebé si continúa haciendo ese tipo de cosas. Fue hace unos días atrás cuando la vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, conocida artísticamente como Lyn May, sorprendió a todos al informar que se encontraba embarazada a sus 68 años, y a pesar de que mucho se comenta que puede ser una broma por parte de la actriz, varios seguidores se encuentran ‘preocupados’ por ella. Lyn May muestra su flexibilidad y le dicen que se le saldrá botado el bebé Y es que tal parece que a la originaria de Acapulco le gusta estar en el ojo público, ya que después de anunciar que se encontraba esperando un bebé, Lyn May a los pocos días apareció mostrando su increíble flexibilidad, mientras aparecía haciendo un split, lo cual provocó un sinfín de comentarios al respecto. Fue a través de la cuenta del programa Suelta la sopa en donde la actriz de cine aparecía acostada en el suelo con la piernas completamente separadas, al pie de este breve clip, la cuenta escribió: “Lyn May deja en shock a más de uno al mostrar lo flexible que aún es a sus 68 años de edad”.

Lyn May muestra su flexibilidad y le dicen que se le saldrá botado el bebé En el video, el cual fue publicado el pasado 12 de agosto, se veía a Lyn May acostada en el piso mientras que hacía un increíble split, comprobando que aún tiene las destrezas físicas que la caracterizaban en su tiempo de juventud, demostrándolo en diversas producciones cinematográficas, así como su trabajo como vedette. Tras este pequeño clip, el cual ya rebasa más de un millón de reproducciones a solo días de haber sido compartido, muchos seguidores del programa comenzaron a llegar, en donde algunos de ellos se mostraron preocupados, argumentando que se le saldría el ‘bebé y que mejor debería de dejar de hacer eso.

¿Se le saldrá el bebé? Lyn May muestra su flexibilidad y la “regañan” Diversos usuarios comenzaron a llegar, en donde los millones de seguidores del programa Suelta la sopa se encontraban bastante sorprendidos por la flexibilidad de Lyn May, mientras que otros se mostraron ‘preocupados’ por su supuesto embarazo, comentando incluso que se le iba a salir el bebé. Tal fue el caso del mismo conductor del programa Suelta la Sopa Alex Rodríguez, quien comentó lo siguiente: “El bebé va a salir disparado”, provocando que varios seguidores comenzaran a argumentar lo mismo que el presentador de televisión: “Déjenla, está en labor de parto jajajaja”.

“Ridícula”: Lyn May muestra su flexibilidad y la regañan, dicen que se le saldrá el bebé Más comentarios seguían llegando al video en donde Lyn May mostraba flexibilidad, en donde seguidores afirmaban que pronto se le iba a salir el bebé de hacer un split como este: “Oigan, y eso no le hace daño al bebé?”, “¿Y con tres meses de embarazo puede hacer eso? Oh por Dios”. Otro seguidor de plano comentó que si seguía con eso se le iba a caer el “teatrito” de que estaba embarazada: “Se le va a caer el embarazo si sigue con sus payasadas”, “muchacha se te va a salir el niño”, “si sigue abriendo las piernas se le caerá el bebé, qué señora tan más ridícula”, “por eso le hicieron un hijo jajaj”, fueron algunos de los tantos comentarios que se podían leer. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

¿Una broma? Lyn May dice la verdad de su embarazo Además de confirmar que es ella quien maneja directamente su cuenta de Instagram, Lyn May señaló que la sorpresa que dará próximamente está vinculada con hacer sentir bien a las mujeres en tiempos de pandemia. La vedette acapulqueña, que de acuerdo a sus biografías tiene 68 años, sorprendió a todos con un mensaje compartido el domingo en el que hizo alusión a un embarazo. "Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente", expresó Lyn ayer vía telefónica. "Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: 'bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'", contó sonriendo.

"Estamos viviendo esta época tan triste, tan terrible" Su mensaje generó la reacción de más de 25 mil personas de esta red social que le dieron "me gusta" a su publicación, aunque también hubo quienes la criticaron. "Bueno, se dio, y está en todos lados y hasta en una revista americana", agregó. Aunque es una mujer adulta, con más 100 películas y una carrera de 40 años, no pierde el sentido del humor. Con respecto a la sorpresa, indicó, que la próxima semana grabará nueva música: "Es una sorpresa que les voy a dar, más que nada es para las señoras porque ahorita que estamos viviendo esta época tan triste, tan terrible, necesitamos cosas que nos den apoyo moral, sentimental porque estamos batallando muchísimo", expresó.

Su verdadera edad Renuente a revelar su verdadera edad, la vedette señaló que no es tan grande como dicen, incluso comentó que aún tiene con vida a su "mamacita hermosa". "Y aquí estamos, trabajando, dándole", señaló la actriz quien participa en el reality Quiero Cantar de TV Azteca. Señaló que mucha información relacionada con ella y que el público puede ver en internet está equivocada. Lyn May mantiene una relación con el cantante Markos quien cumplirá 30 años próximamente. "Es un chamaco, es un muchacho muy guapo, muy buena persona. Viene a verme y se va; o me lleva y luego me trae, y así estamos. Yo me dejo querer porque es muy buena persona, es un muchacho trabajador, sano, no toma, no fuma. Es un muchacho bueno".

"Somos marinovios" La pareja, quien de acuerdo a la bailarina se comunica hasta tres o cuatro veces al día cuando están separados, tiene casi dos años de conocerse. "Es una relación muy bonita aunque la gente lo dude. Markos es un muchacho bueno que lo quiero mucho y él me quiere mucho", expresó. "Somos marinovios". Y es que la exvedette Lyn May sorprendió este fin de semana al anunciar que, a sus 68 años de edad, estaba embarazada. Cuestionada sobre esta noticia bomba en su visita al reality "Quiero cantar", de "Venga la alegría", Lyn May fue muy cortante sobre el tema de su maternidad.

"No hablaré de ese tema" "No voy a hablar de eso, no voy a hablar de ese tema porque está prohibido. Estoy muy contenta de estar aquí en 'Vamos a cantar'", dijo tajante la cantante a la pregunta del conductor Horacio Villalobos. Su molestia aumentó cuando el polémico juez le dijo que el programa le realizaría un baby shower, "No, no me hagan nada de eso y a todo mi público querido, ya que no tienen nada de qué platicar, que hablen de la pandemia y hay que entrarle a los rezos", agregó. Sobre el supuesto embarazo, se sabe que estaría apenas en el primer trimestre de gestación.