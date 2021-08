Lyn May se aferra a su embarazo y asegura que tendrá un niño

La vedette mexicana no cede a los rumores de que todo es una ‘farsa’

Un ultrasonido revelaría que la actriz y cantante ¿no miente? A unas semanas de que Lyn May dejara a todos atónitos con el anuncio de su supuesto embarazo, ahora tiene ‘pruebas’ del bebé que aparentemente lleva en el vientre y es que a través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante de casi 70 años mostró un ultrasonido que sorprendió a propios y extraños. Desde que la vedette entró como participante al segmento ‘Quiero Cantar’, del matutino mexicano ‘Venga la Alegría’, la diva del cine mexicano está en boca de todos por su forma de cantar, su particular manera de hablar y ahora por el embarazo del que en un principio no quiso hablar. Lyn May tiene pruebas de su supuesto embarazo Las críticas, burlas y comentarios de impacto de la gente que sigue el matutino y la carrera de Lyn May, no se hicieron esperar desde que hace semanas publicó que tenía tres meses, aunque no aclaró que era de embarazo, sí aseguró que el supuesto papá es a quien llama ‘sobrino’, Markos D1, cantante, modelo y diseñador. “Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses de sorpresas y @markosd1official estará muy contento de ser papá. #lynMay #MarkosD1 #bebe#regalo #mamá”, publicaba en ese momento en una foto muy romántica abrazada a Markos D1 y ahora da pruebas de lo que hablaba.

Un ultrasonido hace que todos se impacten por ‘el bebé’ de Lyn May a sus 68 años Posterior a la polémica noticia, Lyn May fue cuestionada en el matutino ‘Venga la Alegría’ sobre la supuesta ‘dulce espera’, pero rechazó dar declaraciones al respecto; sin embargo, días después otorgó unas palabras aclarando que todo se trataba de una broma, pues Markos D1 es como ‘su hijo’ o ‘sobrino’, pues la llama ‘tía’. Ante la confusión de los seguidores de la participante del segmento en el show, este lunes 16 de Agosto, en el Instagram de ‘Venga la Alegría’, se mostró un ultrasonido publicado en la cuenta de Lyn May anunciando que la vedette tendría un niño, generando aún más controversia.

¿El bebé de Lyn May será un niño? La controversia radica en que Lyn May de 68 años, ya no estaría en edad reproductiva, además de que los 3 meses de embarazo no se le notan por ningún lado, puesto que enseña vientre en los vestidos que se pone para sus presentaciones en ‘Quiero Cantar’, sumándole lo ‘extraño’ del ultrasonido. Para los supuestos tres meses de embarazo que tiene, el producto que se nota en el ultrasonido deja más dudas que confirmaciones, pues se alcanza a ver un bebé ya muy grande y formado, lo que no correspondería con el supuesto período de gestación que Lyn May asegura que tiene.

Lyn May provoca polémica por supuesto embarazo ‘It’s a boy’ (‘es un niño’), es lo que alcanza a leerse en el ultrasonido junto a unos dibujos de carreola y cigüeña, pero la gente en el Instagram de ‘Venga la Alegría’ no tuvo piedad y opinó: “Tal vez no es ella la que está embarazada, pero si tendrá bebé por medio un vientre en alquiler puede ser”, “Está muy grande ese bebé y ni panza tiene”, “Al rato dirá que abortó por hacer esfuerzo al cantar”. Y continuaron: “Puede ser que sea un vientre prestado, el marido es joven y si ella quiere volver a ser madre está en su derecho”, “No manches la Lyn ya ni con indemnización o in vitro queda embarazada a quien le pido alquilar el vientre ?”, “Yo opino que por lo que se ve, su bebé será adoptado”, “Ese bebé es demasiado grande”, le escribieron.

Muestra su flexibilidad y le dicen que se le saldrá botado el bebé “Se le va a salir el niño”. La actriz y vedette mexicana Lyn May preocupó a todos en redes sociales al mostrar su increíble flexibilidad, mientras hacía un impresionante split y seguidores del programa Suelta la Sopa, afirman que se le saldrá el bebé si continúa haciendo ese tipo de cosas. Fue hace unos días atrás cuando la vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, conocida artísticamente como Lyn May, sorprendió a todos al informar que se encontraba embarazada a sus 68 años, y a pesar de que mucho se comenta que puede ser una broma por parte de la actriz, varios seguidores se encuentran ‘preocupados’ por ella.

Muestra su flexibilidad y le dicen que se le saldrá botado el bebé Y es que tal parece que a la originaria de Acapulco le gusta estar en el ojo público, ya que después de anunciar que se encontraba esperando un bebé, Lyn May a los pocos días apareció mostrando su increíble flexibilidad, mientras aparecía haciendo un split, lo cual provocó un sinfín de comentarios al respecto. Fue a través de la cuenta del programa Suelta la sopa en donde la actriz de cine aparecía acostada en el suelo con la piernas completamente separadas, al pie de este breve clip, la cuenta escribió: “Lyn May deja en shock a más de uno al mostrar lo flexible que aún es a sus 68 años de edad”.

¿Se le saldrá el bebé? Muestra su flexibilidad y la “regañan” En el video, el cual fue publicado el pasado 12 de agosto, se veía a Lyn May acostada en el piso mientras que hacía un increíble split, comprobando que aún tiene las destrezas físicas que la caracterizaban en su tiempo de juventud, demostrándolo en diversas producciones cinematográficas, así como su trabajo como vedette. Tras este pequeño clip, el cual ya rebasa más de un millón de reproducciones a solo días de haber sido compartido, muchos seguidores del programa comenzaron a llegar, en donde algunos de ellos se mostraron preocupados, argumentando que se le saldría el ‘bebé y que mejor debería de dejar de hacer eso.

“Ridícula”: Lyn May muestra su flexibilidad y la regañan, dicen que se le saldrá el bebé Diversos usuarios comenzaron a llegar, en donde los millones de seguidores del programa Suelta la sopa se encontraban bastante sorprendidos por la flexibilidad de Lyn May, mientras que otros se mostraron ‘preocupados’ por su supuesto embarazo, comentando incluso que se le iba a salir el bebé. Tal fue el caso del mismo conductor del programa Suelta la Sopa Alex Rodríguez, quien comentó lo siguiente: “El bebé va a salir disparado”, provocando que varios seguidores comenzaran a argumentar lo mismo que el presentador de televisión: “Déjenla, está en labor de parto jajajaja”.

¿Una broma? Lyn May dice la verdad de su embarazo Más comentarios seguían llegando al video en donde Lyn May mostraba flexibilidad, en donde seguidores afirmaban que pronto se le iba a salir el bebé de hacer un split como este: “Oigan, y eso no le hace daño al bebé?”, “¿Y con tres meses de embarazo puede hacer eso? Oh por Dios”. Otro seguidor de plano comentó que si seguía con eso se le iba a caer el “teatrito” de que estaba embarazada: “Se le va a caer el embarazo si sigue con sus payasadas”, “muchacha se te va a salir el niño”, “si sigue abriendo las piernas se le caerá el bebé, qué señora tan más ridícula”, “por eso le hicieron un hijo jajaj”, fueron algunos de los tantos comentarios que se podían leer. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ