Lyn May anuncia que esta embarazada

Pero dejó dudas al decir que podría tratarse de una broma Lyn May embarazada. Además de confirmar que es ella quien maneja directamente su cuenta de Instagram, Lyn May señaló que la sorpresa que dará próximamente está vinculada con hacer sentir bien a las mujeres en tiempos de pandemia. La vedette acapulqueña, que de acuerdo a sus biografías tiene 68 años, sorprendió a todos con un mensaje compartido el domingo en el que hizo alusión a un embarazo. “Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, expresó Lyn ayer vía telefónica. “Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'”, contó sonriendo. “Estamos viviendo esta época tan triste, tan terrible” Su mensaje generó la reacción de más de 25 mil personas de esta red social que le dieron “me gusta” a su publicación, aunque también hubo quienes la criticaron. “Bueno, se dio, y está en todos lados y hasta en una revista americana”, agregó. Aunque es una mujer adulta, con más 100 películas y una carrera de 40 años, no pierde el sentido del humor. Con respecto a la sorpresa, indicó, que la próxima semana grabará nueva música. “Es una sorpresa que les voy a dar, más que nada es para las señoras porque ahorita que estamos viviendo esta época tan triste, tan terrible, necesitamos cosas que nos den apoyo moral, sentimental porque estamos batallando muchísimo”, expresó. Renuente a revelar su verdadera edad, la vedette señaló que no es tan grande como dicen, incluso comentó que aún tiene con vida a su “mamacita hermosa”. “Y aquí estamos, trabajando, dándole”, señaló la actriz quien participa en el reality Quiero Cantar de TV Azteca. Señaló que mucha información relacionada con ella y que el público puede ver en internet está equivocada.

Lyn May mantiene una relación con el cantante Markos quien cumplirá 30 años próximamente. “Es un chamaco, es un muchacho muy guapo, muy buena persona. Viene a verme y se va; o me lleva y luego me trae, y así estamos. Yo me dejo querer porque es muy buena persona, es un muchacho trabajador, sano, no toma, no fuma. Es un muchacho bueno”.

"Somos marinovios" La pareja, quien de acuerdo a la bailarina se comunica hasta tres o cuatro veces al día cuando están separados, tiene casi dos años de conocerse. "Es una relación muy bonita aunque la gente lo dude. Markos es un muchacho bueno que lo quiero mucho y él me quiere mucho", expresó. "Somos marinovios". Y es que la exvedette Lyn May sorprendió este fin de semana al anunciar que, a sus 68 años de edad, estaba embarazada. Cuestionada sobre esta noticia bomba en su visita al reality "Quiero cantar", de "Venga la alegría", Lyn May fue muy cortante sobre el tema de su maternidad. "No voy a hablar de eso, no voy a hablar de ese tema porque está prohibido. Estoy muy contenta de estar aquí en 'Vamos a cantar'", dijo tajante la cantante a la pregunta del conductor Horacio Villalobos. Su molestia aumentó cuando el polémico juez le dijo que el programa le realizaría un baby shower, "No, no me hagan nada de eso y a todo mi público querido, ya que no tienen nada de qué platicar, que hablen de la pandemia y hay que entrarle a los rezos", agregó. Sobre el supuesto embarazo, se sabe que estaría apenas en el primer trimestre de gestación.

Lyn May embarazada: Su etapa como actriz La infancia de Lyn May transcurrió en Acapulco, en el seno de una familia numerosa que debía salir a la playa para vender comida y productos, que Lyn preparaba en compañía de su abuela. Fue durante la etapa que la actriz vivió con su abuela que comenzó a sufrir abusos de tipo sexual por parte de una de las parejas de esta, hecho que no haría público sino hasta que su abuela falleció años más tarde. En su adolescencia, la vida de Lyn tomó un rumbo inesperado, ya que mientras se encontraba trabajando en una lonchería conoció a un marinero, quien la llevó bajo engaños a vivir a la Ciudad de México, alejada de su familia y del puerto en el que había pasado la mayor parte de su vida. En esta ciudad sufrió una violación por parte del hombre que la había llevado bajo engaños; sin embargo, resultó embarazada, y su familia decidió obligarla a contraer matrimonio con dicha persona. De este matrimonio nacieron sus dos primeras hijas, la segunda de ellas cuando May tenía apenas 16 años de edad.

Lyn May embarazada: Arremete contra Chiquis Hace algunas semanas mientras daba una entrevista para el programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, la actriz y vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, arremetió con todo a Chiquis Rivera. Además de decirle que debe adelgazar, Lyn May le dijo a la cantante, hija de Jenni Rivera, que “ya no trague”, aparte que también le dedicó algunas palabras a la pareja formada por Belinda y Christian Nodal, entre otras personalidades de la farándula. En primer lugar, la vedette comentó que la han atacado recientemente en redes sociales porque se le ocurrió decir que Belinda “no hace nada”, además de que le copió, ya que ella hizo un video donde aparece casándose con el empresario Markos D1. “Y ahora me están amenazando sus secretarios, su gente, porque yo nada más dije la verdad, que es muy gris y que no tiene bonita voz, es lo único que dije, entonces ¿ahora no se puede decir la verdad? Ahora me van a meter a la cárcel, pues que me metan a la cárcel”, expresó Lyn May.

“Me están atacando” Luego de decir que cuando la metan a la cárcel les va a bailar y a mover las nalgas a todos los que están encerrados, Lyn May aseguró que la están atacando en redes sociales y le dijeron que se viera en un espejo: “No la estoy atacando (a Belinda), al contrario, le estoy diciendo que estudie, que vaya a clases de ballet”. Además de mandarle este mensaje a la novia de Christian Nodal, la vedette insistió en que Beli debe de tomar clases de canto y actuación “porque está muy gris”, además de que está muy bonita para que pase desapercibida: “Yo no la estoy atacando, pero ahora sus enviados me están insultando”. Archivado como: Lyn May embarazada.

“Es puro cotorreo” En este momento de la entrevista, nadie se imaginaría lo que Lyn May le tendría guardado a Chiquis Rivera, ya que seguía insistiendo en el tema de Belinda y Christian Nodal, de quienes no cree que se casen, incluso aseguró que “es puro cotorreo”. “Nos copiaron a nosotros, todo nos copiaron, todo, no hay quien nos haya copiado, hasta Ninel Conde, que se iba a casar y la mad…, ni se casó, todos, hasta Jennifer López (JLo) nos copió, porque hicimos un video, (donde) Markos y yo nos casamos y luego de ahí salieron todas”. Archivado como: Lyn May embarazada.

Le dice a Chiquis que “se debería ir al gimnasio” Y cuando nadie lo esperaba, y después de que asegurara que el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal a Belinda “es puro cotorreo” y que incluso Markos D1 le dio uno a ella, Lyn May se le fue con todo a la cantante Chiquis Rivera: “Mira, también a la otra gorda que está allá que se llama la Chiquis se debería ir al gimnasio porque una mujer, una artista, debe de tener respeto para el público. ¿Cómo es posible que salga tan gorda al público, a enseñarse al público? Debe de adelgazar, que ya no trague”. Archivado como: Lyn May embarazada.