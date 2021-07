Cuando nadie lo esperaba, Lyn May se le va con todo a Chiquis Rivera

La actriz y vedette mexicana le dice a la cantante que debe de adelgazar y que “ya no trague”

También, tiene palabras para Belinda y Christian Nodal, entre otras personalidades de la farándula ¿Qué está pasando? Mientras daba una entrevista para el programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, la actriz y vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, se le va con todo a Chiquis Rivera. Además de decirle que debe adelgazar, Lyn May le dijo a la cantante, hija de Jenni Rivera, que “ya no trague”, aparte que también le dedicó algunas palabras a la pareja formada por Belinda y Christian Nodal, entre otras personalidades de la farándula. Lyn May no se guarda nada En primer lugar, la vedette comentó que la han atacado recientemente en redes sociales porque se le ocurrió decir que Belinda “no hace nada”, además de que le copió, ya que ella hizo un video donde aparece casándose con el empresario Markos D1. “Y ahora me están amenazando sus secretarios, su gente, porque yo nada más dije la verdad, que es muy gris y que no tiene bonita voz, es lo único que dije, entonces ¿ahora no se puede decir la verdad? Ahora me van a meter a la cárcel, pues que me metan a la cárcel“, expresó Lyn May.

“Me están atacando” Luego de decir que cuando la metan a la cárcel les va a bailar y a mover las nalgas a todos los que están encerrados, Lyn May aseguró que la están atacando en redes sociales y le dijeron que se viera en un espejo: “No la estoy atacando (a Belinda), al contrario, le estoy diciendo que estudie, que vaya a clases de ballet”. Además de mandarle este mensaje a la novia de Christian Nodal, la vedette insistió en que Beli debe de tomar clases de canto y actuación “porque está muy gris”, además de que está muy bonita para que pase desapercibida: “Yo no la estoy atacando, pero ahora sus enviados me están insultando”.

Boda de Belinda y Christian Nodal “es puro cotorreo” En este momento de la entrevista, nadie se imaginaría lo que Lyn May le tendría guardado a Chiquis Rivera, ya que seguía insistiendo en el tema de Belinda y Christian Nodal, de quienes no cree que se casen, incluso aseguró que “es puro cotorreo”. “Nos copiaron a nosotros, todo nos copiaron, todo, no hay quien nos haya copiado, hasta Ninel Conde, que se iba a casar y la mad…, ni se casó, todos, hasta Jennifer López (JLo) nos copió, porque hicimos un video, (donde) Markos y yo nos casamos y luego de ahí salieron todas”.

Le dice a Chiquis que “se debería ir al gimnasio” Y cuando nadie lo esperaba, y después de que asegurara que el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal a Belinda “es puro cotorreo” y que incluso Markos D1 le dio uno a ella, Lyn May se le fue con todo a la cantante Chiquis Rivera: “Mira, también a la otra gorda que está allá que se llama la Chiquis se debería ir al gimnasio porque una mujer, una artista, debe de tener respeto para el público. ¿Cómo es posible que salga tan gorda al público, a enseñarse al público? Debe de adelgazar, que ya no trague”.

“Belinda siempre amenazando a la gente” A pesar de que fue muy dura contra Chiquis Rivera, y en menor proporción a Belinda y Christian Nodal, la vedette mexicana Lyn May recibió muestras de apoyo de parte de los usuarios: “Me agrada Lyn May, bravo, es una mujer sin tapujos”, “Lyn May tiene toda la razón”. “Se dijo lo que se tenía qué decir”, “Muy sincera, la verdad no peca, pero incómoda, y Belinda siempre amenazando a la gente”, “Eres mi ídolo Lyn”, “Fuertes declaraciones, la verdad Lyn May me encanta”, “Esta señora Lyn si que no tiene pelos en la lengua, dice la purita verdad”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“¿Esta señora tiene cara de criticar a Chiquis?” Por medio de la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa de Telemundo, admiradores de la cantante Chiquis Rivera se pusieron de su lado y criticaron con todo a la vedette Lyn May: “¿Esta señora tiene cara de criticar a Chiquis?”, “¿Y con qué cara critica? Que con todo el botox que tiene me hago un ser humano completo”. “Primero Lyn May que se vea su cara, mejor que no ande criticando”, “Prefiero ir a ver las lonjas de Chiquis a un concierto (como dice la señora) que ir a verle la cara de momia a ella a uno de sus bailes vulgares que ya cero le queda”, “La verdad que con esa cara es atrevida en criticar a la otra”, “Esta señora lo único que busca es llamar la atención”, comentaron más personas.

Lyn May recuerda a Wanda Seux Lyn May vivió muchas anécdotas junto a Wanda Seux, sin embargo nunca olvidará el día que le quitó la ropa frente a una multitud. Las vedettes fueron muy amigas desde finales de los años 60, cuando la paraguaya llegó a México y trabajaron juntas en espectáculos nocturnos. “Me acuerdo de una vez que estuvimos en Ciudad Juárez, donde no la aceptaba la gente, porque ella era muy flaquita y no bailaba, cantaba y era actriz; acababa yo de trabajar y estaba el público muy caliente. La recomendé con el empresario y no la aceptaba”.

“Quítate el brassier” “Entonces, yo la subí al escenario, la presenté; le dije: ‘Quítate el brassier’ y no quería ella y yo se lo desabroché, se lo quitó y todo el público le aplaudió y se pararon, porque era muy bonita, muy alta, delgada, rubia”, dijo Lyn May sobre Wanda Seux. Nerviosa y triste, así es cómo la acapulqueña recibió la noticia de la muerte de su compañera, aunque en los últimos años habían tenido una pelea durante la presentación de la obra Divas por siempre, en 2017: “Vivió mucho tiempo en mi casa, porque ella era sola, no tenía a nadie, yo la apoyé mucho, fuimos amigas un tiempo, y en una fiesta con unos cubanos en Polanco ahí nos contentamos, ahí la perdoné, nos abrazamos, todo bien”, concluyó (Con información de Agencia Reforma).

Hace inesperada revelación sexual de Juan Gabriel Luego de que apareciera un video de Juan Gabriel ‘vivo’, siguen presentándose otras confesiones, y ahora fue el caso de la vedette y actriz Lyn May, quien hace inesperada revelación sobre “El Divo de Juárez”. Además, el periodista Jorge Carbajal dijo que pudieron haber tenido una hija. “Para presentarme a los de los discos (sic), a los de las compañías grabadoras de discos, me presentaba como su novia porque no podía decir que él era gay y salíamos por los restaurantes y a todos lados cuando él todavía no era conocido”, expresó la vedette y actriz sobre “El Divo de Juárez”.