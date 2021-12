Ante la sensible noticia que hizo pública la agrupación mexicana varios de sus seguidores no dudaron en mostrar sus muestras de afecto ante la perdida de Los Tigres del Norte, desenado pronta resignación y fortaleza para ellos y su familia, pues la perdida de un ser querido no es nada fácil de superar.

“La música te sana”, expresó el vocalista de la agrupación

En una entrevista realizada para el portal ya mencionado el vocalista principal expresó: “La música te sana, manda una señal a tu cerebro, según lo que estuve leyendo, que te retroalimenta de emociones positivas; las notas, las melodías, las letras ya son cosas que tú decidas escuchar, pero hasta tu corazón se fortalece y se vuelve más joven”.

“Agarro un instrumento y me pongo a tocar dos o tres notas y baja mi temperatura, ya me pongo un poco más normal, la música me pone quieto, a veces agarro mi acordeón y la guitarra y me da sueño y llega un momento que me empiezo a dormir porque me relaja de esa manera” añadió Jorge el vocalista de Los Tigres del Norte”. Archivado como: Luto Tigres del Norte