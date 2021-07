A través del Instagram de Maxime Woodside, los comentarios de pésame no se hicieron esperar, como Maribel Guardia quien escribió: “Descanse en paz”, mientras que la comunicadora de noticias gruperas ‘La Chicuela’ puso: “Dios la tenga en su gloria!”, pero otras personas confundidas, no sabían de quién se trataba, mientras otros pensaban que era Angélica María.

Javier Ceriani revela las presuntas causas de la muerte de Gloria Funtanet, Directora de la Plaza de las Estrellas

Aunque Maxime Woodside no dio a conocer las causas de muerte de Gloria Funtanet quien fuera confundida con Angélica María, el periodista argentino Javier Ceriani aseguró que había sufrido un infarto: “Falleció #GloriaFuntanet después de fuertes complicaciones, una fuerte neumonía y luego un infarto, hoy su amiga #MaxineWoodside anunció en sus redes sociales su partida. Descanse en Paz”.

“Me asusté pensé que era Angélica María!! Que pasó con esa redacción GUERO cabaretero!!!!”, “Yo pensé que Maxine”, “Pensé que era Angélica Maria”, “Se parece Angélica María. Y el nombre de la difunta lo ponen al final no es que uno no sepa leer para esas inteligente si no ofenden no se sienten bien”, “Pensé que era Angélica María”, le escribieron al periodista Javier Ceriani.