Con conmovedor video, la conductora de Enamorándonos USA cuenta cómo vive luto tras muerte de su papá

Ana Patricia Gámez no asimila aún la partida de Juan Gámez, su papá y recibe apoyo de sus fans

Varios famosos se unen a las muestras de cariño ante el dolor que embarga a la también modelo

La conductora mexicana de Enamorándonos USA y ganadora en 2010 de Nuestra Belleza Latina, Ana Patricia Gámez, no logra asimilar la muerte de su padre, Juan, quien recientemente murió a causa de cáncer, por lo que su luto continuará por un largo tiempo, pero sus amigos y fans no la sueltan de su mano y le demuestran su amor.

Fue a través de la cuenta de Instagram que la presentadora de televisión causó conmoción en sus familiares, amigos y seguidores con un video lleno de ternura y de nostalgia.

La bella conductora colgó un mensaje en su cuenta que de manera textual dice: “Aún no asimilo que mi padre ya no está en este mundo y que se encuentra en uno mejor, he sufrido mucho su partida y aunque siento que me duele el corazón al recordarlo y saber que ya no tendré estos momentos tan lindos con él, quiero pensarle siempre con una sonrisa como las que siempre me sacaba con sus bromas. De parte de mis hermanas, mi mamá y de mi les agradecemos sus palabras y cariño en estos momentos”.

Como se recordará fue justo una semana después del Día del Padre, que la conductora mexicana Ana Patricia Gámez recibió la peor de las noticias al confirmarse la muerte de su papá don Juan, por lo que hoy está de luto.

Junto al mensaje de que no asimila su muerte, se reproduce un video con imágenes de su papá Juan Gámez, en diferentes episodios de su vida y de fondo la canción Ahora que te vas, del cantante Christian Daniel.

En varias partes del video aparece el señor con la familia, pero particularmente con sus nietos, todo esto mientras disfrutaban agradables momentos.

En algún momento la conductora habló de la enfermedad de su papá y pidió oraciones en el programa Despierta América en el año de 2016.

Para ver el video haz click aquí.

De inmediato el material audiovisual tocó las fibras más sensibles de sus seguidores y y varios famosos, por lo que no pudieron evitar dejar un mensaje de consolación ante el luto que vive la conductora por la muerte de su papá.

Una de las famosas que se le unió fue la modelo Clarissa Molina, quien le escribió: “Mucha fortaleza querida Ana. Él siempre estará contigo en tu corazón donde quieras que vayas”.

A estas muestras de cariño se sumó la también modelo Aleyda Ortiz, quien puso: “Que fuerte solo leerte me rompe el corazón. Les mando mucha fortaleza para toda la familia. Estamos todos con ustedes”.

También la presentadora de televisión Karla Martínez le escribió: “Anita preciosa, esas bromas y esas sonrisas siempre vivirán en ti… Heredaste su alegría y lo travieso. Cada vez que te mires al espejo lo verás frente a ti! Te quiero mucho!”.

El famoso estilista español, Jomari Goyso también le escribió: “Poco a poco, las despedidas son duras”.