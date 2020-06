Lupita Jones está de luto por la muerte de su papá

La ex reina de belleza revela de qué murió don Rolando Jones Islas

“Tenía muchas complicaciones de salud, pero eso nunca lo frenó”, expresó

Lupita Jones luto. A poco más de una semana del deceso de su papá, la ex reina de belleza Lupita Jones, decidió terminar con las especulaciones y revelar las causas de la muerte de don Rolando Jones Islas.

Durante un video en vivo en sus redes sociales, Lupita Jones contó que luego de ver los titulares sobre la muerte de su papá, quiso aclarar los rumores con respecto a esta lamentable noticia.

Lupita Jones luto. “He leído notas y veo que hay inquietud sobre la muerte de mi papá y sí quiero hablar de eso, porque no quiero que se generen especulaciones. Él, hace 4 años, sufrió una embolia y en menos de 1 año tuvo una segunda; sufría de presión alta, y ya lo habían operado del corazón”, explicó la ex reina de belleza, quien ganó el concurso de Miss Universo en 1991.

Posteriormente, Lupita Jones relató que estas embolias inmovilizaron la mitad del cuerpo de su padre, por lo que su salud se deterioró, y finalmente esto le quitó la vida.

“Tenía muchas complicaciones de salud, pero eso nunca lo frenó. Perdió movilidad en la parte izquierda de su cuerpo, le costaba un poco de trabajo comer y hablar. Un día, se empezó a sentir mal, lo llevaron al hospital, le hicieron una prueba y salió negativa. Afortunadamente, no tenía coronavirus, porque así mis hermanos pudieron estar con él acompañándolo”, detalló.

Entre lágrimas, Lupita Jones finalmente explicó que debido a su estado de salud, no pudo despedirse de él: “Tenía un cuadro de neumonía y luego se le inflamó una pierna y le dio una infección que se le fue por todo el cuerpo. Mis hermanos sí alcanzaron a despedirse de él, yo llegué como 6 horas después de que murió, ya no lo pude ver, él ya no me vio a mí” (Con información de Agencia México).

Muere Rolando Jones Islas

Fue el pasado 21 de junio que Rolando Jones, papá de la ex reina de belleza Lupita Jones, falleció a los 87 años de edad, pero fue hasta dos días después que la ganadora del concurso Miss Universo en 1991 expresó su sentir a través de su página oficial de Facebook.

“Agradezco desde el fondo de mi corazón el cariño que me han hecho sentir los fans en estos momentos de profunda tristeza para mí y toda mi familia. Gracias por sus detalles, atenciones y el cariño que me han dado”.

Algunos de sus admiradores no quisieron quedarse sin expresarle su apoyo a Lupita Jones en este difícil momento: “Tristeza profunda debe tener en su corazón, pero agradecimiento infinito a quien, con maravilloso tino, crió y guió a una mujer ejemplar como usted”, “Un gran abrazo, mi bella Lupita”, “Mis condolencias para toda la familia”, “Dios envíe fortaleza y poco a poco resignación a su familia”.

PUEDES VER LO QUE DIJO LUPITA JONES EN EL SIGUIENTE VIDEO (1:07:38)