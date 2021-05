Lupita Jones manda mensaje de felicitación a su paisana Andrea Meza, la nueva Miss Universo

Pero no le creen y se le escapa mensaje que no iba a publicar, ya que al parecer, no confiaba en que iba a ganar

Andrea Meza es la tercera mexicana en alzarse con la corona del máximo certamen de belleza Lupita Jones manda mensaje de felicitación a su paisana Andrea Meza, la nueva Miss Universo, pero no le creen y se le escapa mensaje que no iba a publicar, ya que al parecer, no confiaba en que iba a ganar, de acuerdo a una publicación hecha por la página de Chicapicosa 2 en Instagram. Como se recordará, la noche de este domingo, la mexicana se alzó con la corona de Miss Universo en medio de la pandemia en el mundo, pero su triunfo era algo que ya se esperaba, pues la joven estaba entre las favorita a llevarse el título de la más bella del mundo. LA TERCERA MEXICANA EN GANAR Andrea Meza ganó la edición 69 de Miss Universo, volviéndose así en la tercera mexicana en alzarse con la corona del máximo certamen de belleza, esto luego que Lupita Jones y Ximena Navarrete merecieron el laurel en 1991 y 2010, respectivamente. La última fase del máximo certamen de belleza contó además con la participación de Kimberly Jiménez Rodríguez; de República Dominicana; Janic Maceta del Castillo, de Perú; Adline Castelino, de India; y Julia Gama, de Brasil, esta última con la que tuvo que disputarse hasta el último momento la corona.

EL MENSAJE DE LUPITA JONES A ANDREA MEZA El mensaje que Lupita Jones le mandó a Andrea Meza fue el siguiente: “Fue una gran noche para todos nosotros, gracias”. Luego Meza contesta: “Me da mucho gusto, gracias por todo”. Lupita Jones: “Al contrario”. Meza: Todavía estoy que no me la creo, pero sí estaba que no creía, me soltaba grite y grite, estaba sin voz, para que escuchara la porra de la gente, era una cosa maravillosa. Lupita Jones: “Ay qué padre. Pues bueno ya me lo compartirán todos ellos, que están todos felices”.

Lupita Jones Andrea Meza: ¿EL BESO DE JUDAS? Luego la exmiss universo continuó: “No te quiero colgar pero quiero que ya descanses, descansa muñeca, hiciste una gran noche, una gran competencia y pues bueno ahí está el resultado de un trabajo bien hecho, te mando muchos besos”. “Dios te bendiga, cuídate mucho y disfruta, buen viaje a Nueva York, adiós muñeca, bye”, fueron las última palabras de Lupita Jones hacia la nueva Miss Universo, Andrea Meza, tras ganar la corona de 2021 en plena pandemia. Para ver video haz click aquí.

Lupita Jones Andrea Meza: EL POLÉMICO MENSAJE Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que se filtró el supuesto mensaje que la exmiss universo mandaría a Andrea Meza en caso de que no ganara, por lo que la gente sospechó que Lupita Jones no tenía confianza en que ganaría. El mensaje comenzaba así: “Digna representante de México, una joven modelo, ejemplo de lo que nuestro país puede lograr, muchas felicidades por llevar el nombre en alto de nuestro país, porque el mundo entero sabe que en México tenemos ciudadanos que logran sus sueños”.

PROPUESTAS DE BORRADOR Pero en la publicación viene otra propuesta o borrador de mensaje por si no ganaba la corona: “¡Felicidades Andrea Meza! Luchaste por lograr el sueño que desde pequeña te acompañaba, tu disciplina y talento te llevó hasta el lugar que hoy ocupaste en Miss Universo”. “Digna representante de nuestro país, pusiste el nombre de México en alto y de pie te aplaudo, porque nos dejas claro que querer es poder y los mexicanos queremos llegar muy lejos”, fue e segundo mensaje de Lupita Jones que entregaría a Andrea Meza en caso de no ganar. Para ver el video haz click aquí.

“INFARTADA DE CORAJE” Pero entonces las críticas llegaron: “Ha de estar infartada de coraje”, “felicidades a 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 aunque se muera de rabia en otras paginas. Vacúnense”, “no sí le tenia mucha fe, que padre el apoyo a su paisana”, “Lupita Jones mejor no opines”. “Hubiera sido más chistoso si tenía el nombre de Sofía. Porque me imagino lo que tiene escrito lo usa cada año nomas le cambia el nombre”, “hay no, no la soporto. Espero tenga el discurso puntual ya escrito para cuando pierda la gubernatura de BC”.

“NO LE CREO” Sin embargo, pese al mensaje de felicitación, al ver el borrador de Lupita Jones, la gente seguía sin creerle: “Ne, no le creo”, “ridícula”, “bien falsa”, “pero es bien Sabido que no es por ella. Andrea venía con una preparación desde Miss World donde quedó finalista. Así que no te subas al camión que no eres parte”. Otras personas advirtieron que más adelante hará algo peor en su contra: “Ahorita dice eso, en unos meses ya le saca sus confidencias…”, “no se la compro”, “esta momia”, fueron las expresiones de la gente al no creerle a la exmiss universo.

“FELICIDADES” Pero no todo fueron críticas por el mensaje de la exmiss universo, ya que otras personalidades se unieron a los festejos, ya que Sofía Aragón, modelo quien acusara a Jones por no apoyarla en su carrera, también se hizo presente en las redes sociales. “¡Felicidades, felicidades! ¡No hay palabras para describir lo que sentimos como país en estos momentos! ¡Te amamos! ¡Felicidades preciosa! ¡MUY merecido! ¡El universo estaba listo para ti y tú te preparaste con dedicación y todo el corazón! Eres grande!”

“QUÉ CHING…” Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard felicitó a la mexicana Andrea Meza por su triunfo en la edición 69 de Miss Universo “Perdonen mi francés en la celebración, pero ¡Qué ching…”, finalizó. “Felicitaciones a Andrea Meza por su triunfo en el certamen Miss Universo!!”, escribió el canciller en su cuenta de Twitter. Como finalista afirmó que si hubiera liderado México ante la pandemia del Covid-19 ella hubiera implementado la cuarentena desde antes.