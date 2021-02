Surgen más detalles tras el fallecimiento de Lupita Elizondo

Revelan de qué murió la reportera de Primer Impacto

El Gordo y la Flaca también confirma la causa de su deceso

Horas después del sorpresivo fallecimiento de Lupita Elizondo, revelan las causas por las que murió la reportera de Primer Impacto y hasta El Gordo y la Flaca lo confirman.

A través de un video que está disponible en la cuenta de Instagram de Chica picosa, se puede observar a Leticia Guajardo, mamá del influencer Poncho De Nigris, preguntarse que cómo es posible que de la noche a la mañana se muera una persona tan agradable, sonriente y feliz como Lupita Elizondo.

“(Lupita) siempre andaba ‘cazando’ a los artistas y hacía muy bonitas entrevistas”, expresó Leticia Guajardo, quien compartió que la reportera de Primer Impacto la llamó para hacerle una entrevista a ella porque “la querían mucho en Houston“.

“Ella adoraba mucho a Poncho (su hijo), lo quería muchísimo, se llevaban súper bien en (el programa) Vivalavi, aunque era tremendo, pero ella decía que a Poncho lo quería muchísimo”.

“Yo no estoy preparada para morir”: Lupita Elizondo

Y cuando nadie lo esperaba, la mamá de Poncho De Nigris confesó que Lupita Elizondo tuvo un accidente días antes que fue muy impactante, pues se le reventó una llanta de su coche.

“Ella dijo, cuando pasó ese accidente: ‘yo no estoy preparada para morir, que bueno que no me pasó nada, no estoy preparada para morir’, y a los pocos días le dio un infarto fulminante, tal vez de la impresión que tuvo, no sé qué pasaría, pero bueno”, expresó una muy conmovida Leticia Guajardo, quien hace unos años perdió a uno de sus hijos, el exfutbolista Antonio De Nigris, de la misma manera.

“Así como a mi hijo Toño, que fue horrible, un infarto fulminante igual, el mío si tenía triglicéridos y colesterol, tal vez Lupita también y se le agudizó, pero cualquier cosa que te impacte, te puede afectar tu salud, hay que cuidarse mucho y estarse checando”.

