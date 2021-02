Luego de que la cuenta de Instagram de Primer Impacto compartiera una publicación, que después borraría, fueron duramente criticados

Usuarios se le fueron con todo a Univisión por no ayudar a pagar el funeral de Lupita Elizondo

“¿Y ustedes no pueden costear su funeral'”, preguntan usuarios

Horas después del triste fallecimiento de Lupita Elizondo, la cuenta de Instagram de Primer Impacto compartió una publicación, que después borraría, por la que Univisión fue duramente criticada, ya que la familia de la reportera pidió ayuda para pagar el funeral y usuarios le reclamaron a la cadena de televisión que ellos deberían hacerlo.

Originalmente, en las redes sociales de este programa de Univisión, se podía leer el siguiente mensaje, el cual retomarían otras cuentas: “La familia de Lupita Elizondo necesita ayuda para los gastos funerales de nuestra querida reportera, quien falleció en Houston, Texas“.

En esta misma publicación, se comparte el enlace de GoFundMe para que las personas que lo deseen puedan donar para los gastos funerarios de Lupita Elizondo:

“Envíamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. En el equipo de Primer Impacto siempre la recordaremos como una gran profesional y amiga. Que en paz descanse”.

Aunque se trata de un noble gesto por parte del programa, usuarios criticaron a Univisión por no ayudar a pagar el funeral de Lupita Elizondo.

“¿Y ustedes no pueden costear su funeral?”

No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a esta publicación, la que “mágicamente” desapareció: “¿Y ustedes no pueden costear su funeral? Trabajo para ustedes”, “¿Una plataforma millonaria y a un empleado no pueden costearle en su honor un funeral? Dios, asombroso”.

Por otra parte, una usuaria se expresó de la siguiente manera: “De verdad que Univisión se pasa pidiendo dinero, ella trabajaba para ustedes. Deberían de ayudarle con todos los gastos, ustedes tienen empleados que ganan millones, díganle a ellos que den para el funeral de la compañera”.

Pero esto no sería todo, pues más personas mostraron su enojo tras esta publicación…