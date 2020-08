La ‘Leona Dormida’ se siente atacada por algunas personas y prefiere irse

La cantante sorprende con firme decisión que afecta a sus seguidores

Lupita D’Alessio afirma que se retirará de las redes sociales definitivamente

Tras recibir insultos, Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida como Lupita D’Alessio, anuncia una determinante decisión, por lo que dejará las redes sociales debido a insultos recibidos, así lo informa la ‘Leona Dormida’.

Todo esto lo informó a través de su cuenta de Instagram, en a cual explicó todo lo que sucedió y la firme decisión que acaba de tomar.

De manera textual la cantante dijo a sus seguidores por medio de un textual y posterior video: “Amigos no perdamos la sensibilidad que es lo hermoso del ser humano y deséchenos la amargura Dios les bendice”.

En el material audiovisual, la ‘Leona dormida’ dijo: “Hola amigos buenas tardes, quería solamente comentarles que me retiro de las redes sociales definitivamente, les agradezco sus lindos comentarios, pero prefiero retirarme, se han metido mucho con mi persona, como mamá, como mujer y yo no puedo contestarles porque soy respetuosa y prefiero ser prudente y retirarme”.

Luego agregó: “Yo quise ser la voz de esperanza, Jesús a través de mí, una voz de esperanza, de amor, en estos momentos tan difíciles, pero realmente creo que no lo tomaron para bien, entonces me voy, les agradezco mucho y que Dios los bendiga a todos, ánimo, bye, bye, oremos por la vacuna y la Arena Ciudad de México, esperemos que llegue, pues si no se cambia de fecha, eso es lo de menos, pero también lo criticaron mucho”.

Pero, ¿Qué fue lo que hizo la cantante Lupito D’Alessio para que la gente se ensañara con ella con insultos y burlas para que decidiera retirarse de las redes sociales?

