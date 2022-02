“A mí me dio mucho gusto (su éxito). Yo una vez tuve una conversación con ella y le dije: ‘¿sabes qué? Ya ves cómo me ha ido a mí y yo no tengo el equipo adecuado para hacer las cosas correctas’. Cuando ya entras fuerte a este negocio debes de tener tu publicista, tu promotor, tu productor, tu gente que te cuida siempre, y sí, se armó de gente muy fuerte, muy inteligente. A mí me da mucho orgullo poder decir que yo grabé la canción de Ya lo sé con banda y vino ella y la grabó con mariachi y has de cuenta que mi canción nunca existió. Yo dije: ‘wow, qué valor de mujer'”.

“La voy a admirar toda la vida”

A punto de finalizar, en un tono serio, muy diferente al que tiene acostumbrados a sus seguidores, Lupillo Rivera afirmó que va a admirar a Belinda toda la vida: “Lo que ella y yo vivimos, solamente ella y yo sabemos realmente lo que vivimos y el tatuaje fue un reto que hicimos y cumplí el reto y le di mi palabra que nunca me lo voy a quitar y ahí se va a quedar”.

“No me interesa ponerme algo encima o taparlo o nada. Ya ha habido ofertas de gente que hace tatuajes: ‘yo te lo puedo cubrir’ y me mandan la foto, pero no me interesa, eso no me interesa a mí, yo di mi palabra que ahí iba a estar el tatuaje y ahí se va a quedar. Hasta el día que me muera, ahí va a estar el tatuaje”.