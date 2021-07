Lupillo Rivera va a la policía

“No hay excusas para este tipo de cosas” dice Lupillo Rivera

Mayeli Alonso pone en jaque a su ex esposo Fue a través de un video en dónde Mayeli Alonso sacaba “toda la verdad” respecto a la relación que Lupillo Rivera tiene con sus hijos, tras esto, el hermano de la fallecida Jenni Rivera no se quedó atrás y mediante un video confesó que irá a la policía para “proteger a sus hijos”. Los problemas continúan y no parecen irse de la familia Rivera, ya que después de que Mayeli encarara a su ex pareja Lupillo Rivera, dejando “mal parado al cantante” el hermano de La Diva le contesta, argumentando que lo que la empresaria hizo en el restaurante junto a su pareja no estaba bien. “No hay excusas para este tipo de de actos” Lupillo Rivera argumenta al salir de la policía Todo este problema se suscitó después de que Daisy Cabral, exsocia de Mayeli Alonso publicara un video en dónde la pareja de su ex esposa aparecía bailando en un restaurante mientras se bajaba el pantalón de la parte trasera, sin embargo, lo que más le molestó al cantante fue que ahí se encontraban sus hijos. Y es que, a pesar de que Mayeli Alonso aclaró que al menos su hija no se encontraba ahí en la misma mesa, eso no impidió que Lupillo Rivera arremetiera contra la madre de sus hijos, argumentando que irá a la policía para poder proteger a sus hijos de ella y su pareja.

“No hay excusas para este tipo de cosas” Lupillo Rivera se va a la policía para proteger a sus hijos Fue mediante un video publicado a través de su cuenta oficial de Instagram en dónde el cantante sorprendería a todos sus fans al postear un video de él saliendo de lo que parecía ser una comisaría, luciendo un semblante bastante molesto y agitado, mientras que habla en un tono duro. Al pie del video, el cual ya contiene miles de reproducciones, el hermano de Jenni Rivera escribió: “No hay excusas, por este tipo de actos, bajarse los pantalones enfrente de mi hija Lupita y mi hijo LRey en dos ocasiones y que su madre lo permita que sabemos porque qué mas pasará cuando no hay cámaras”.

“Que caiga quien tiene que caer” Lupillo Rivera va a la policía A pesar de que no se sabe porque Lupillo Rivera llegó a dar hasta una comisaría de policía, el cantante no desaprovechó la oportunidad de decirle unas cuantas palabras a Poncho Ponce, pareja de Mayeli Alonso: “Nunca le he deseado el mal a ninguna de estas personas, pero esto NO TIENE PERDÓN, ching#% a tu madre Poncho Ponce”. Por otra parte, en el video, el hermano de Jenni Rivera argumentó lo siguiente mientras que caminaba por las calles: “Aquí saliendo de hacer lo que tenemos que hacer correcto para proteger a nuestros hijos, caiga quien caiga, porque esta cabr#$% el pinc#$#& pedo”, comentó Lupillo al salir de la comisaría de la policía.

El video que provocó que Lupillo Rivera fuera hasta la policía De acuerdo con el portal SDP Noticias, el video del que habla Lupillo Rivera y el cual provocó que tomara acciones, yendo incluso hasta las oficinas de la policía, sucedió durante una fiesta en dónde estaban presentes Mayeli Alonso, junto a sus hijos Karizma, LRey, y su actual pareja, Alfonso Ponce. En dicho video y de acuerdo con el portal, se observa como Mayeli Alonso se encuentra junto a su hija Karizma Rey y Poncho Ponce, quién esta bailando en una fiesta, sin embargo, lo que más molestó al cantante fue cuando Poncho se sube a la mesa y comienza a bajarse los pantalones en la parte trasera, el portal afirma que no solo se encontraba Karizma con ella, sino también su hijo LRey de 12 años.

“Ella no estaba en la misma mesa” dice Mayeli Alonso A pesar de que Mayeli Alonso salió a desenmascarar a Lupillo Rivera, argumentando que eso sí le molestaba, la empresaria comentó que su hija de 15 años no se encontraba en la misma mesa que ella, y que solamente estaban bailando, y que por supuesto su hija sabía lo que estaba bien y lo que no. Sin embargo, eso no impidió que el hermano de Jenni Rivera fuera directo a la policía y tomara cartas en el asunto, argumentando que esa no era la clase de educación que debería de ver, pero Mayeli Alonso remató argumentando que sus hijos ven peores cosas en internet, echándole en cara que su familia posaba casi denudo frente a las cámaras.

“¿Y tú que ejemplo les das? “seguidores atacan a Lupillo Rivera Ante este video de Lupillo Rivera yendo a la policía, los comentarios se dividieron, en dónde usuarios aseguraban que él tampoco les daba la clase de ejemplo correcto a sus hijos: “¿Y tú qué ejemplo les estás dando, hablando mal de tus hermanos, de tu ex y especialmente de su mamá, eso no es de hombres”. “Mayeli se ha portado como una dama, nunca ha hablado mal de ti ni de tu relación. Deberías de respetar por el amor que se hubo, hay hijos de por medio”, Por que no tienes más respeto con la mamá de tus hijos, ella muchas veces cayó y no dijo nada, hasta hablo a tu favor respecto a lo de Juan y tú”, “Qué mala onda de ti, Lupillo”, “Espero que con esto no desilusiones más a Lupita”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

“¿Por qué no se arreglan entre ustedes?” Más y más comentarios comenzaron a llegar, en dónde seguidores le comenzaron a decir a Lupillo Rivera que mejor arreglaran sus cosas en lugar de publicarlo en redes sociales: “¿Y por qué no se arreglan entre ustedes y no lo hagan en público? O sea, es su vida de ustedes, háganlo por sus hijos”. “Porque tanto show, si en tu familia se acostumbra eso, tu familia se acostumbra eso, tu hermano Juan se baja los pantalones a cada rato hasta lo hizo en el show de Jenni, ahora muy asustado”, “Págale pensión tacaño, luego corriges”, “Pobre Karizma, con razón subió sus historias llorando”.

“Siempre he apoyado a mis hijos” Lupillo Rivera sale a defenderse Posteriormente a todo esto y después de haber ido incluso hasta la policía, Lupillo Rivera se defendió de lo que Mayeli Alonso comentó, argumentando que, a diferencia de lo que dice, él siempre ha tenido una buena relación con sus hijos, poniendo en jaque a la madre de sus hijos. Fue mediante otro video en redes sociales en dónde aparecía Mayeli Alonso argumentando que todo lo que Karizma Rivera le pedía a su padre, él se lo daba, sin embargo, esa entrevista que Lupillo pone fue de hace dos años atrás: “Mi hija cuando quiere, va y se lo pide a su papá y su papá de lo da”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

“Que más pruebas que esto” En el video, también se observa como Mayeli Alonso comenta que Lupillo Rivera siempre le da todo a sus hijos: “Entonces no es así como que nos estamos muriendo de hambre, si mi hijo ocupa algo él se lo da, el otro día la niña tuvo un viaje a Nueva York y él lo pagó”, al pie de dicho video, Lupillo señaló que él no era un mal padre: “Siempre he apoyado a mis hijos en todo, que más prueba tendré que dar… esto pasa cuando le quieren darle vuelta a la atención de algo incorrecto” señala el cantante, hermano de la fallecida Jenni Rivera. Sin embargo, esto resultó un tanto contraproducente, debido a que fanáticos le echaron en cara que ya era un video de hace dos años. Archivado como: Lupillo Rivera policía.