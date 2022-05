“Esa noticia ya pasó hace como un año, actualízate tú, dale vuelta a la página. Mira, dale vuelta a la página, te conviene, no te hagas como los demás, sé un lider, no seas un seguidor”, expresó Lupillo Rivera a la pregunta de cómo va la relación su familia, desestimando los problemas que existen desde hace varios meses.

¿Por fin harán las paces? Por muchos es sabido que el cantante Lupillo Rivera no tiene la mejor de las relaciones con algunos miembros de su familia , entre ellos con su hermano Juan, y ahora, tras ser captado en el aeropuerto de El Paso, Texas, donde ofreció un gran concierto, no se queda callado y confiesa cómo es su relación actual con varios de ellos.

Y a la pregunta de sí vería a su sobrina Chiquis, con quien coincidirá en un concierto, dijo no saber si esto sería posible, ya que no estaba enterado en cuál horario cantaría ella y en cuál horario cantaría él: “Ahí nos vamos a ver yo creo de ‘lejecitos’ uno al otro”, respondió Lupillo Rivera.

La entrevista por la que muchos cambiaron su opinión de Lupillo Rivera

“Que a gusto me sentí en esta entrevista @yordirosadooficial… la neta es una chulada que me dejen contestar como realmente ha sido mi vida. Gracias!!! Si no has visto esta entrevista… la neta te estás perdiendo muchas cosas muy especiales…”, escribió Lupillo Rivera en sus redes sociales en los primeros días de abril.

Fue en estas fechas que se subió al canal oficial de YouTube de Yordi Rosado la charla que tuvo con El Toro del Corrido y que cambió la opinión que muchas personas tenían de él, pues como pocas veces, abrió su corazón y habló sobre varios temas, en especial sobre uno de los capítulos más tristes de su vida: la muerte de su hermana Jenni.