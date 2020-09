Una fotografía escandalosa que compartió Chiquis Rivera sin calzones en una cama, causó polémica

La hija de Jenni Rivera compartió una nota de voz que le envió su tío Lupillo Rivera, regañándola

Chiquis Rivera le mandó un mensaje al Toro del Corrido

La sexy y escandalosa fotografía que Chiquis Rivera publicó sin calzones y en su cama, le ha valido un sinfín de críticas y hasta su tío Lupillo Rivera tuvo que regañarla.

Al anunciar su separación definitiva de Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera se está desatando con mensajes, videos y fotografías que gritan ‘atención’ por lo que Chiquis Rivera sin calzones promete ser sólo el principio.

La cantante compartió en sus historias de Instagram un video de cómo su tío Lupillo Rivera reaccionó cuando vio la escandalosa imagen sin calzones.

Chiquis Rivera aparece riéndose y dice: “Como mucha gente está hablando de mi foto que subí a las redes sociales, en el feed, mi Tío Lupe, quiero que vean… no le pedí permiso pero me imagino que no se va a molestar, un voice note que me mandó”, comenzó la hija de Jenni Rivera.

Para después dar a conocer una nota de voz que el Toro del Corrido le dejó como impacto y regaño por su escandalosa fotografía sin calzones desde la cama:

“Chiquis iba a pedir permiso si podía comentar en esa foto donde no estás vistiendo calzones, pero me están diciendo que bloqueaste los comentarios… Chiquis ve y ponte ching… ropa encima… por qué te ríes, no es divertido… detente”, es el mensaje que Lupillo Rivera manda a su sobrina.

En todo momento, Chiquis Rivera se muestra juguetona de las palabras de su tío a quien le mando también unas palabras:”Es un hermoso… ni siquiera puedes ver nada (en la foto), es peor estar en bikini, a la gente que está diciendo o sea… no peor en bikini pero… está bien tío, te quiero”, cierra diciendo la hija de Jenni Rivera.

Los comentarios en la cuenta de Instagram del periodista Javier Ceriani, no fueron muy amables: “Naca, naca”, “Disque cristiana la naca”, “No necesitas enseñar las nalgas”, “Es la única forma qué tiene para llamar la atención”.

