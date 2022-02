Poco a poco, Giselle fue conviviendo con los demás integrantes de la Familia Rivera

Más adelante, Giselle le recordó a Lupillo Rivera que semanas después de haberse conocido, conoció a otros integrantes de su familia, entre ellos a la Señora Rosa, aunque no tuvo la oportunidad de conocer a don Pedro Rivera, el llamado ‘Patriarca del corrido”.

“Una semana después, es cuando me mudé a Temecula. Dentro de ese mes, es cuando ya estaba en Temecula contigo cada fin de semana y ya me dijiste que mejor me moviera para acá y me pediste que me quedara contigo: ‘Quédate conmigo, no te vayas’ y ya me vine, fue en julio, justo una semana después del cumpleaños de Rosie”.