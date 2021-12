Hace unos días se dio a conocer que Lupillo Rivera había dado positivo a coronavirus por segunda ocasión

Desde la cama, el cantante preocupa a sus fans por su estado de salud

“Mi peloncito hermoso, que Dios te sane de toda enfermedad”, expresó una usuaria ¡Qué mala suerte! Hace apenas unos días se dio a conocer que Lupillo Rivera había dado positivo a coronavirus por segunda ocasión, y ahora, desde la cama, el cantante preocupa a sus fans por su estado de salud, por lo que los mensajes de apoyo y buenos deseos para una pronta recuperación no tardaron en hacerse presentes. Fue a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, las cuales están disponibles en su canal oficial de YouTube, que el también llamado ‘Toro del corrido’ le dio algunos consejos a sus admiradores luego de que él cayera de nueva cuenta en ‘las garras’ de esta enfermedad que ha azotado al mundo entero. “Otra vez salí positivo”, dice Lupillo Rivera Con el buen humor que lo caracteriza, a pesar de que tuvo que cancelar su presentación en el Festival Soy Grupero de la Ciudad de México, Lupillo Rivera saludó en primer lugar a sus fans, a quienes les aclaró que en realidad no está tan enfermo como se ha dicho en redes sociales. “Andan diciendo que estoy bien ‘enfermote’ de a tiro, pero la neta yo creo que no tengo ningún síntoma, nada más salió positiva la prueba. Sí tenía un poquito de malestar, pero ahorita ya no siento nada, ahorita ya estamos bien, gracias a Dios, gracias a toda la gente que se ha preocupado”.

Lupillo Rivera se le va con todo a algunos periodistas Antes de continuar, el cantante se dirigió a los “dizque periodistas, mal informantes que informan cosas equivocadas”, pues varios de ellos aseguraron que se había contagiado de la variante ómicron de coronavirus: “El año pasado a mí me dio y nos dio a todos aquí en la casa”. “Yo la neta casi no me enfermé, nada más perdí el sabor, poquito leve, y ahora nada más siento así, tenía un dolor de estómago muy fuerte, pero ese ya se me quitó, ahorita no siento nada. El sábado salí positivo y quiere decir que he estado enfermo desde el viernes”, reveló Lupillo Rivera.

Está indeciso en realizarse otra prueba El hermano de Jenni Rivera, quien hoy en día está distanciado de algunos miembros de su familia, compartió que todavía no sabe si realizarse otra prueba o no: “Pero lo bueno es que aquí estamos, estamos echándole muchas ganas, el ‘rey ‘ no ha venido (refiriéndose a su hijo LRey), qué bueno que no estaba aquí m’ijo”. “Ya ven los medios cómo exageran las notas y empiezan a decir que ‘Lupillo Rivera tiene la variante y está bien malo y está bien grave’. Unos dijeron que ya había tenido bebé y la ching… cómo exageran, pero aquí estamos, mi gente, nada más echándole la mano y a toda la gente pidiéndole el paro de que no pude estar en el aniversario de Soy grupero”.

Lupillo Rivera lamenta haber cancelado más compromisos Además de que no pudo estar presente en el Festival Soy Grupero, el cual se realizó con gran éxito el pasado 30 de noviembre, Lupillo Rivera no acudió a diferentes compromisos que ya tenía pactados, por ejemplo en el programa Hoy de Televisa, así como en Bandamax. “Pero como salió la prueba positiva, dije que yo no quiero arriesgar a ir allá y arriesgarlos a ellos, a que se enfermen ellos”, expresó el cantante, quien no quiso dejar escapar la oportunidad para agradecerle a la doctora que lo ha atendido y que le inyectó células madre”.

“No me siento tan mal” Ya casi para finalizar con este video, el hermano de Jenni Rivera aseguró que no se siente tan mal y que incluso un día antes estaba afuera de su casa tomando el sol. En ese momento, su novia Giselle Soto se le acercó para darle un producto que ha utilizado y que él cree que es lo que le ha ayudado. “Esto es lo que me ha ayudado para el sistema inmune, todos los días me lo tomo, es como cuando uno se lava los dientes, es lo mismo, así que a toda mi gente les mando un saludazo, a toda la raza. Gracias a toda la gente que nos ha mandado mensajes, a toda la gente que ha estado al pendiente de uno”.

Lupillo Rivera dice que hay que seguirnos cuidando Por último, el cantante se dirigió a sus seguidores para decirles que hay que seguir cuidándose, pues el coronavirus aún no se ha ido: “Hay que seguir comiendo saludable, hay que seguir comiendo las verduras, hay que pistear más poquito, no tanto, y seguir adelante”. “No soy un nutriólogo ni nada, pero a mí me ha funcionado toda la verdura que he comido y toda la fruta. A toda la raza que tengan a alguien enfermo, pues échenle muchas ganas, muchos calditos, muchos tés, pero aquí estamos, un saludazo a todos ustedes. Yo creo mañana me hago la prueba”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Que se solucione pronto ese problema de salud” Seguidores del llamado ‘Toro del Corrido’ no dejaron pasar mucho tiempo para expresarle sus deseos de pronta recuperación, y aunque el cantante haya asegurado que no se siente tan mal dentro de lo que cabe, una realidad es que es la segunda ocasión que se contagia de coronavirus. “Que se soluciones pronto ese problema de salud”, “Ay, mi pelón, cuídese mucho”, “Mi peloncito hermoso, que Dios te sane de toda enfermedad”, “Que mala onda, esa enfermedad mugrosa no se acaba, parece pesadilla, que se recupere Lupillo”, “Que sigas mejor Lupillo, que Dios te bendiga y te guarde a ti y a tu familia”.

Lupillo Rivera revela que intentaron secuestrarlo “Uno de los momentos más terribles que puede pasar una persona es ser privado de la libertad”. Esto le ocurrió a Lupillo Rivera al hacer una gira en Puebla, en México: “Se nos arrimó un carro y se acercaron tres batos a la ventana donde yo venía de pasajero y tocaron la ventana con el arma”. “‘Abre la ventana’, ‘¿y este cab… qué ped…?’. ‘Que abras la ventana, te digo’ y pues to me aceleré también: ‘Óyeme, cab… pues si no somos iguales, ¿qué quieres cab…?'”. Mientras alistaba la leña para preparar un platillo, Lupillo Rivera confesó que en esa ocasión se llevaron a su chofer y a su mánager de esa época, llamado Mario, y por ese motivo, duró de 3 a 4 años sin regresar a Puebla a trabajar. Por suerte, esa ocasión pudo escapar…

“Una experiencia muy desagradable que nunca se me va a olvidar”, dice Lupillo Rivera “Yo estaba trabajando y trabajé ese fin de semana en todo el estado de Puebla. En esa ocasión, en el último evento, saliendo del evento, se me arrimó un carro con unos individuos de no muy buena onda y la neta nos quisieron levantar, nos quisieron llevar, nos querían sacar la feria que habíamos sacado en los eventos”. Tranquilo, a pesar de recordar esta traumática experiencia, Lupillo Rivera expresó que esto no fue algo muy agradable ni mucho menos chistoso: “Fue algo muy triste porque habíamos ido a México muchos años, habíamos ido a Puebla muchos años. Puedo decir que Puebla es uno de los estados que más me contrata de todo México y de todo Estados Unidos”.

El cantante recuerda reveladores detalles de ese intento de secuestro Sin esperar mucho tiempo, el hermano de Jenni Rivera, quien a la fecha no se habla con su ‘carnal’ Juan, recordó que las personas que intentaron secuestrarlo querían hablar con su mánager para saber “cómo iban a quedar”, ya que no querían ‘pagar piso’: “Yo nunca he tenido problema en hacer ese rollo, pero nunca me dijeron que lo hiciera, que es muy diferente”. “Pero el bato ya venía con la intención de hacer maldad y nada más quería una excusa. La verdad esa vez sí se llevaron a mi chofer, se llevaron a mi mánager, entonces si nos pasó esa anécdota fea allá en Puebla y ya después no quise ir a trabajar a Puebla muchos años, pero después recapacité” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).