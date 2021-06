El hermano de Jenni Rivera se arrepintió por sus palabras

El cantante pidió perdón a Belinda

Además, envió advertencia a Christian Nodal Lupillo Rivera le pide perdón a Belinda pero lanza advertencia a Christian Nodal (VIDEO). El escándalo se ha centrado en el cantante grupero tras un explosivo video donde ‘respondió’ al actual novio de Belinda, el también cantante Christian Nodal. El hermano de Jenni Rivera fue duramente criticado por decir que el “había comido primero en esa mesa”, al referirse a la famosa cantante mexicana Belinda. El corto video fue grabado por su esposa y rápidamente dio de que hablar. Lupillo Rivera le pide perdón a Belinda Fue en la presentación de un nuevo producto con su imagen donde el cantante se tuvo que enfrentar a las preguntas de los reporteros sobre la polémica. “¿Este producto se lo recomendarías a las personas que acostumbran comida recalentada?”, le cuestionó entre risas uno de los periodistas. Lupillo no perdió la oportunidad de comentar y aclarar muchas dudas sobre la polémica. “Yo sé que la curiosidad que tiene la mayoría de ustedes es lo que ha pasado con Christian Nodal y con Belinda”, dijo el grupero quien aclaró que el polémico video fue “natural”.

¿Su esposa es la ‘culpable’ del escándalo? Rivera dijo que su esposa es la ‘culpable’ de los recientes videos que han generado tanta polémica. “Ella quiere ver mi reacción natural, ella no quiere que sea actuado”, aseguró Lupillo Rivera antes de pedirle perdón a Belinda tras la gran polémica. El cantante aclaró: “Yo respondí de la manera más natural, de la manera más real, la ofensa dirigida directamente a el porque no podemos olvidar que el que empezó a ofender en el asunto fue el”, dejando en claro que su mensaje no era para la mexicana.

Lupillo Rivera ‘por fin’ pidió perdón a Belinda El polémico compositor mexicano dijo que la publicación decía “el que se lleva que se aguante”, precisamente porque fue Christian Nodal el primero en comenzar con los insultos, según sus palabras. “La verdad, la ofensa fue directamente a él”, confesó. Tras el escándalo, Lupillo Rivera ‘por fin’ pidió perdón a Belinda. “Si pareciera, y pensaría mucha gente que la ofensa sería hacia Belinda… absolutamente nunca fue mi intención ofender a Belinda”, aseguró el hermano de la “Diva de la Banda”.

“Les deseo lo mejor del mundo, tanto a ella como a Christian Nodal” “Yo como hombre pido una disculpa, porque ya viendo el video después, a lo mejor si pude responder de otra manera”, dijo Lupillo Rivera al pedirle perdón a Belinda. “Yo jamás quiero ofender a ninguna mujer en el mundo”, aseguró. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue el mensaje que envió para el nuevo novio de Belinda, el cantautor mexicano Christian Nodal. “Les deseo lo mejor del mundo, tanto a ella como a Christian Nodal”, dijo Lupillo Rivera tras pedir perdón a Belinda.

Mensaje de Lupillo Rivera al pedirle perdón a Belinda Además, Rivera confesó: “No fue mi intención ofenderla a ella, sino la ofensa fue directamente para el”, dejando en claro los roces que tiene con Christian Nodal. El cantante regional incluso dijo que “a ella ni le importa”, refiriéndose a Belinda. “La ofensa es para el directamente”, remarcó sin miedo y en varias ocasiones, para después disponerse a lanzar semejante ‘advertencia’ a Christian Nodal tras ser preguntado sobre que pasaría si se viera cara a cara con el actual novio de Belinda.

Lanza advertencia a Nodal “Tendremos que hablar como debe de ser”, dijo muy serio el cantante mexicano, sin dar más detalles de cuál sería su reacción al tener de frente a Christian Nodal. Rivera dijo también está muy tranquilo, “felizmente casado” y que busca salir adelante junto a su esposa. Lupillo Rivera no le ‘huyó’ a comentar que pasó buenos momentos con Belinda en el pasado, asegurando que fue “divertido”. No cabe duda que Belinda marcó a Lupillo Rivera, y no solo en su cuerpo, pues a pesar de que ya se removió el tatuaje, se casó con otra mujer, todo lo que siga haciendo la mexicana al parecer sigue teniendo consecuencias para el llamado “Toro del corrido”.

Revela por qué se quitó el tatuaje Y es que como él mismo lo dijo en su más reciente conferencia de prensa, de la cual informó la Chica Picosa 2: “la curiosidad que tienen la mayoría de ustedes es todo lo que ha pasado con Christian Nodal y con Belinda”. En dicho encuentro con los medios, Lupillo Rivera también habló de la verdadera razón del porqué se retiró el tatuaje. Lupillo respondió al ser cuestionado del motivo por el cuál se había retirado el tatuaje que tenía en el brazo con el rostro de la cantante Belinda, con quien según él habría sostenido una relación, pues se recordará que ella siempre lo negó y aseguró que solo eran buenos amigos.

Lupillo Rivera le pide perdón a Belinda y revela por que se quitó el tatuaje “Mira lo del tatuaje yo creo que ya era tiempo, falleció el papá de mi mujer y creo que era importante hacerlo en ese instante, todavía está batallando mucho ella por el fallecimiento del papá que fue hace poco tiempo, uno trata siempre la manera de hacer sonreír a la mujer”. El cantante también habló sobe la polémica mensaje que le mandó a Christian Nodal después de ver la respuesta del prometido de Belinda sobre el tatuaje que Lupillo Rivera se había retirado del brazo, “Yo comí primero en esa mesa, hermano”, fue lo que dijo el hermano de Jenni Rivera.

“Que te digan puerca a ti ¿no te vas a enojar?” “Donde no pareciera lo que pareció para muchas personas, para toda la gente que me ha criticada, para toda la gente que ha dicho cosas de mí, yo la verdad yo soy un hombre normal y en ese momento no pensé que pasaría la situación así…”, remarcó Lupillo Rivera sobre lo dicho a Belinda. También, aseguro que lo dicho por Nodal, “cada quien puede hacer con su puerco… que diga su cuerpo lo que quiera”, sí provocó su molestia y fue lo que lo motivó a ofender a Nodal: “Que te digan puerca a ti ¿no te vas a enojar?”, le dijo a una reportera, “si la ofensa viene hay que aguantar vara”.