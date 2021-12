Lupillo Rivera sube revelador video a sus redes sociales

El cantante confiesa sí su padre, Pedro Rivera, robó o no a Chalino Sánchez

“Se me hace muy despectivo que digas que Chalino no era nadie”, le reclaman usuarios a El Toro del Corrido Lo que nadie esperaba. Hace apenas unas semanas, Lupillo Rivera le confesó a sus seguidores que Chalino Sánchez, quien fue asesinado el 16 de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa, en México, luego de dar un concierto, era una “persona de arranque”, pero ante las dudas que siempre han existido, el cantante revela sí su padre, Pedro Rivera, le robó o no al intérprete de Alma enamorada. Hasta el momento de la redacción de esta nota, esta publicación, disponible en el canal oficial de YouTube de El Toro del Corrido, tiene más de 20 mil vistas y lleva por título: “Dicen que mi padre le robó a Chalino Sánchez”, por lo que las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. “Mucha gente puede decir que mi ‘apá’ robó a Chalino”: Lupillo Rivera Luego de aceptar que en realidad él era, y sigue siendo, fan de Chalino Sánchez, Lupillo Rivera recordó que cuando su padre, don Pedro Rivera, conoció al cantante, él tenía seis cassetes a la venta bajo el sello discográfico del intérprete de Nieves de enero, tal vez su éxito más recordado. “Yo como fan, que me gustaba mucho la música de Chalino, cargaba los 6 cassetes en el carro para escuchar diferentes corridos, y cuando mi papá se sienta a hablar con él le dijo que quería sacarle un disco de 13 éxitos y él aceptó, por lo que le propuso comprarle el master (resultado final de una grabación)”.

Don Pedro Rivera se apoyó en Lupillo para sacar el disco de éxitos de Chalino Sánchez Con su muy peculiar estilo, Lupillo Rivera recordó que su padre le pidió que él eligiera los 13 temas que más le gustaran de Chalino Sánchez para incluirlos en su disco de éxitos: “Mientras yo estaba escogiendo los 13 éxitos, Chalino suelta otro cassete que se llama Dinastía de los Ochoa”. El Toro del Corrido entró en una disyuntiva porque varios temas de ese material habían sido de su agrado, por lo que don Pedro Rivera le dijo que también escogiera de ahí: “Yo era el primero y el único que andaba en la escuela retumbando los corridazos de Chalino, entonces les daba vergüenza a todas las ‘morras’, a todas las chamaconas, que Guadalupe Rivera anduviera con Chalino, pero a mí me gustaba mucho la música”.

Chalino Sánchez no estaba muy convencido del disco de éxitos El hermano de Jenni Rivera compartió también que al principio Chalino Sánchez no estaba muy convencido de sacar un disco de éxitos, pues creía que sus otros cassetes ya no se venderían, pero fue la visión de don Pedro Rivera la que le daría la razón, pues la gente también compró el resto de su material. “Empezó a distribuirse más, ya Chalino existía en todas las distribuidoras y en más discotecas porque mi papá, con su disquera de Cintas Acuario, empezaba a extenderse más de forma local, no era internacional mi ‘apá’, no era una disquera marca diablo”, comentó Lupillo Rivera, quien reveló si don Pedro le robó o no a Chalino Sánchez.

¿Robaron o no a Chalino Sánchez? “Voy a decir cuánto le pagó mi papá por el master porque yo creo que mucha gente tiene esa curiosidad y mucha gente puede decir y pueda pensar que mi ‘apá’ robó a Chalino y no es así, es bien sencillo lo de los dineros”, expresó Lupillo Rivera en este revelador video. “Mi papá le dio mil 500 dólares a Chalino por los 13 éxitos que ya habían salido a la venta, que ya habían estado distribuidos bajo la marca de Chalino Sánchez, pero hay que analizar…”, dijo El Toro del Corrido, quien utilizó un ejemplo de lo que pasó en esa época y por lo que se pagó esa cantidad.

“Nosotros no sabíamos si Chalino iba a pegar o no”: Lupillo Rivera En otra parte de este video, el cantante confesó que tanto él como su padre no sabían si Chalino Sánchez tendría éxito o no: “Hoy en día, existen personas que yo conozco personalmente que cuando oyeron a Chalino por primera vez, a mi ‘apá’ le dijeron que era ‘un pin… loco’ y que estaba mal porque él no era ‘disquero'”. “Hay gente de radio, disqueros, hay promotores, es más, voy a decir nombres: Miguel Torres, que promovió a mi hermana toda la vida, que cuando oyó a Chalino hasta la fecha sigue diciendo que está loco, que Chalino no es artista, hay estaciones de radio que no querían tocar a Chalino y decían que no funcionaría”.

Don Pedro Rivera arriesgó su dinero por Chalino Sánchez A punto de terminar con esta publicación, que provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, Lupillo Rivera no dudó en decir que su padre, don Pedro Rivera, arriesgó esos mil 500 dólares en Chalino Sánchez a pesar de los problemas económicos de su familia. “En aquel entonces, mi ‘apá’ no tenía chamba, más que la disquera, y no había muchos artistas que se vendían, entonces Chalino fue el primer artista que empezó a retumbar y a vender de a de veras. El dinero que iba ahorrando mi ‘apá’ se lo dio a él. Hoy en día, que ya Chalino es Chalino, ahora sí la gente dice que por qué le robó y no, en aquel entonces, Chalino no era nadie e hicieron tratos”.

“Chalino tenía el sueño de crecer y de ser exitoso”, comparte Lupillo Rivera El también llamado Toro del Corrido recordó que Chalino Sánchez tenía el sueño de crecer y de ser exitoso, y que ahora todas las personas que tildaban de ‘loco’ al cantante, ahora están buscando la manera de demandar a don Pedro Rivera, lo cual le molesta bastante. “Toda esa gente que le decía a mi ‘apá’ que estaba loco, él invirtió dinero en artistas que no vendieron ni un solo cassete, ni ellos mismos compraban sus cassetes y todavía lo sigue haciendo porque no sabes quien va a ser el éxito, nadie lo sabe”, expresó Lupillo Rivera.

Don Pedro Rivera arriesgó lo mismo que arriesgó con Chalino con otros 15 artistas más Y lo que muy pocas personas sabían, Lupillo Rivera lo vino a confirmar: además de Chalino Sánchez, don Pedro Rivera arriesgó su dinero en otros artistas que no tuvieron el mismo éxito: “Para toda la gente que critica, no, es negocio, hay que hacer negocio”. “Si yo me voy a arriesgar a invertirle, a estas alturas, cinco mil dólares en un master del taquero y pega el taquero y se hace el siguiente Chalino, ese fue mi riesgo, no lo robe, el taquero también se arriesgó y yo me arriesgué a ver qué pasaba, quién sabe si el pin… taquero va a pegar”.

“No estoy de acuerdo contigo” Aunque la mayoría de los usuarios le dio la razón a Lupillo Rivera, quien dejó en claro que su papá, don Pedro Rivera, no le robó a Chalino Sánchez, hubo personas que no dudaron en mostrar su desacuerdo ante los dichos del intérprete de La hielera. “Lupillo, te admiro mucho y me caes muy bien, pero no estoy de acuerdo contigo, Chalino ya era alguien antes de conocer a Don Pedro, y como su misma esposa, Marisela Vallejos dice, nadie hace a nadie, cada persona tiene y sobresale por su propio talento, por su estrella. Si eso fuera, podria hacer lo mismo con otros artistas, “hacerlos”, pero no, por eso no todos pegaban como Chalino”.

Le dicen a Lupillo Rivera que no excuse a su padre Para finalizar, otra persona comentó lo siguiente: “No excuses a tu padre de lo que él ha hecho porque ya se sabe que él se queda con las regalías de los cantantes, una cosa es negocio y otra cosa es que se quede con las canciones y después las venda. Así se ha echo rico”. “Nos gustaría escuchar a la señora Marisela a ver qué opina de esto”, “No ching… Lupillo, todo bien, pero por qué, maldita sea, compara a Chalino Sánchez con un jardinero, taquero o albañil, Chalino era otro rango”, “¿Y de dónde ha arriesgado tanto, de los que se robó o el dinero le apareció a tu papá por arte de magia?”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).