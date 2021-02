Pero luego una seguidora llamada Fabiola Sánchez amenazó con contarle a la mamá de Lupillo: “@lupilloriveraofficial le voy a decir a tu mamá doña Rosa. Me encantan tus videos”.

Una mayoría irrefutable disfrutó de las ocurrencias de Lupillo y respondieron con halagos y caritas que lloran de la risa.

“Me encantan tus videos”, “Que tremendo eres”, “te pasas me quitaste la inspiración”, “lol te amo pinche pelón”, “LuPillo is such a sexy pelón”, “Él es muy divertido”, “You are so hilarious! Fun to watch”, dijeron sobre la chistosa actuación del cantante.

Hasta ahora es el único video en formato Reels de Instagram que Lupillo ha publicado, pero ya tiene más de 219 mil reproducciones, más de 11 mil me gusta y más de 300 comentarios.