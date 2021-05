“No te agüites, Lupillo, a lo mejor y no se casa”, “Sí se puede”, “Ánimo, ánimo”, “Grande Lupillo”, “Ánimo viejón, despreciado me voy”, “Mejor ni veas el Instagram de Belinda”, “La sonrisa y el silencio son dos armas poderosas, la sonrisa resuelve problemas y el silencio los evita”.

No pasó mucho tiempo para que el nombre de Lupillo Rivera se volviera tendencia en redes sociales, donde los internautas echaron a volar su imaginación y le dedicaron tanto memes como mensajes de apoyo, incluso algunos de burla.

Lupillo Rivera estaría “preparando el mejor disco del mundo”

“Si estás teniendo un mal día, sólo recuerda que Lupillo Rivera tiene tatuada la cara de Belinda”, “Cristian Nodal sacó ‘botella tras botella’ antes de proponerle matrimonio a Belinda, nomás pa’que Lupillo Rivera y Criss Ángel tuvieran una buena rola pa’ llorarle a Belinda. Qué detallazo”, expresaron algunos usuarios en Twitter.

Pero eso no sería todo, ya que los mensajes “de apoyo” (¿o burla?) para el hermano de Jenni Rivera seguían haciéndose presentes: “Pienso que es un buen día cuando no estoy como Lupillo Rivera, revolcándose en depresión por el compromiso de Belinda”, “Lupillo Rivera está preparando el mejor disco del mundo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”.